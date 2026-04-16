تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
أول لقاء بين حماس وواشنطن منذ وقف إطلاق النار.. اليكم التفاصيل
16-04-2026
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر من
حماس
أن الحركة عقدت مع
الولايات المتحدة
أول محادثات مباشرة منذ وقف إطلاق النار في غزة، وذلك في إطار جهود تعزيز الاتفاق الهش الذي توسطت فيه
واشنطن
.
ووفقا لشبكة "
سي إن
إن" الإخبارية الأميركية، التقى وفد برئاسة أرييه لايتستون كبير مستشاري الولايات المتحدة، كبير مفاوضي حماس خليل الحية، في القاهرة، الثلاثاء.
وأفاد مسؤولون أن لايتستون كان برفقته الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، المدعوم من الولايات المتحدة.
ورفض متحدث باسم
وزارة الخارجية
الأميركية التعليق على المفاوضات الجارية.
وأضافت المصادر أن الحية، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة في سبتمبر من العام الماضي، ضغط على لايتستون بشأن ضرورة
التزام
إسرائيل
الكامل بتعهداتها في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك وقف الضربات الجوية ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية، من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وأنهى الاتفاق الذي تم التوصل إليها في أكتوبر 2025، عامين من الحرب الدامية في غزة، إلا أنه لم يجب على تساؤلات جوهرية حول مستقبل القطاع المدمر، بما في ذلك دور حماس المستقبلي.
وجاء اجتماع الثلاثاء بعد أيام من لقاء لايتستون رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، لضمان التزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل لمتطلبات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وفقا لمصدر أميركي ودبلوماسي مطلع على الاجتماع.
وقال أحد المصادر إن إسرائيل وافقت على تنفيذ هذه المتطلبات، شريطة التزام حماس بنزع السلاح.
وسعت اجتماعات بين الحركة وممثلي مجلس السلام والوسطاء الدوليين، إلى التوصل لاتفاق بشأن المرحلة التالية من خطة وقف إطلاق النار، بما يتضمن نزع سلاح حماس ونشر قوة دولية في غزة وانسحاب القوات
الإسرائيلية
من القطاع.
لكن مصادر متعددة أفادت أن هذه المحادثات تعثرت مرارا، بسبب مطالبة حماس أن تفي إسرائيل بالتزاماتها في المرحلة الأولى قبل أن تتخلى الحركة عن سلاحها.
وأعلنت حماس والعديد من المنظمات الدولية العاملة في غزة، أن إسرائيل لا تلتزم ببنود الاتفاق، وهو ما نفته الأخيرة متهمة حماس بانتهاكه.
ووفقا لوزارة الصحة
الفلسطينية
، أسفرت
الغارات
الإسرائيلية المستمرة عن مقتل أكثر من 760 شخصا في غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر.
وذكر مصدر لـ"سي إن إن"، أن ملادينوف بدأ بنقل مطالب إسرائيل، محذرا من أنها قد تعود إلى الحرب إذا لم توافق حماس على نزع سلاحها.
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزارة الصحة
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
في إسرائيل
المستقبل
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24