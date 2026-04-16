تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المحكمة العليا تؤجل البت بإقالة بن غفير…وتوجّه نحو تقييد صلاحياته

Lebanon 24
16-04-2026 | 01:03
A-
A+
المحكمة العليا تؤجل البت بإقالة بن غفير…وتوجّه نحو تقييد صلاحياته
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة مطوّلة استمرت نحو 10 ساعات للنظر في التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قبل أن تُرفع من دون إصدار قرار نهائي، في خطوة تعكس تعقيد الملف وتشابكه بين الاعتبارات القانونية والسياسية.

وشهد محيط المحكمة أجواءً متوترة، حيث احتشد مناصرون لبن غفير ورددوا هتافات ضد القضاة، واصفين إياهم بـ"الخونة"، في وقت برز داخل الجلسة موقف لافت لرئيس المحكمة الذي اعتبر أن وصف القضاة بـ"أعداء الأمة" يتجاوز حدود النقد المشروع.

وتأتي هذه الالتماسات في سياق تصاعد الاعتراضات على أداء بن غفير، حيث تستند إلى مجموعة من الأسباب التي دفعت جهات قانونية ومعارضة إلى المطالبة بإقالته. وفي مقدمة هذه الأسباب، اتهامه بالتدخل المباشر في عمل الشرطة ومحاولة توسيع نفوذه على أجهزة إنفاذ القانون، بما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها. كما يواجه انتقادات حادة بسبب تصريحاته التصعيدية ضد السلطة القضائية، والتي اعتُبرت مساساً بشرعيتها وتحريضاً عليها.

كذلك، تندرج سياساته الأمنية المتشددة ضمن أسباب الطعن، إذ يرى معارضوه أنها تسهم في رفع مستوى التوتر الداخلي وتدفع نحو مزيد من التصعيد، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع التظاهرات والملفات الحساسة. ويُضاف إلى ذلك الخلاف المتفاقم بينه وبين المستشارة القضائية للحكومة، التي اعتبرت بعض قراراته مخالفة للقانون أو متجاوزة للصلاحيات الممنوحة له.

وبحسب التقديرات المتداولة في الأوساط القانونية، فإن المحكمة قد لا تتجه نحو قرار إقالة مباشر، بل ترجّح خيار التوصل إلى تسوية تقضي بتقييد صلاحيات بن غفير، خصوصاً في ما يتعلق بإشرافه على الشرطة، في محاولة لاحتواء الأزمة من دون تفجير مواجهة سياسية أوسع.
Advertisement
وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير: ليست لدى المحكمة العليا صلاحية إقالتي ولن يكون هناك انقلاب
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: يجب احتلال الجنوب اللبناني وتجاوز "الليطاني" نحو الشمال
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقييد حركة الطائرات في مطار بن غوريون وعدد الركاب في كل رحلة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تقرر تقييد العمل بمطار بن غوريون بعد تعرضه للقصف
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 09:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير

وزير الأمن القومي إيتمار

وزير الأمن القومي

السلطة القضائية

المحكمة العليا

إيتمار بن غفير

رئيس المحكمة

الأمن القومي

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24