انقسام بين الديمقراطيين حول دعم إسرائيل

سجّل تصويتاً لافتاً عكس تباينات داخل " " بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، حيث صوّت 40 من أصل 47 سيناتوراً ديمقراطياً ضد تزويد الجيش بالجرافات، فيما عارض 36 سيناتوراً تزويده بالقنابل.



ويأتي هذا التصويت في سياق تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية الأميركية حول طبيعة الدعم العسكري المقدم لإسرائيل، لا سيما في ظل التطورات الميدانية الأخيرة. كما برز موقف لافت تمثّل في عدم تصويت أي سيناتور يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة لصالح صفقات تسليح جديدة لإسرائيل، ما يعكس حساسية الملف على المستوى السياسي الداخلي.



ورغم هذه المواقف، لم تُترجم نتائج التصويت إلى قرارات ملزمة، في ظل موازين القوى داخل المجلس، إلا أنها تعكس تحوّلاً ملحوظاً في مواقف شريحة واسعة من تجاه استمرار الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.

