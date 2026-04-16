|
عربي-دولي
انقسام بين الديمقراطيين حول دعم إسرائيل
Lebanon 24
16-04-2026
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل
مجلس الشيوخ الأميركي
تصويتاً لافتاً عكس تباينات داخل "
الحزب الديمقراطي
" بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، حيث صوّت 40 من أصل 47 سيناتوراً ديمقراطياً ضد تزويد الجيش
الإسرائيلي
بالجرافات، فيما عارض 36 سيناتوراً تزويده بالقنابل.
ويأتي هذا التصويت في سياق تصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية الأميركية حول طبيعة الدعم العسكري المقدم لإسرائيل، لا سيما في ظل التطورات الميدانية الأخيرة. كما برز موقف لافت تمثّل في عدم تصويت أي سيناتور
ديمقراطي
يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة لصالح صفقات تسليح جديدة لإسرائيل، ما يعكس حساسية الملف على المستوى السياسي الداخلي.
ورغم هذه المواقف، لم تُترجم نتائج التصويت إلى قرارات ملزمة، في ظل موازين القوى داخل المجلس، إلا أنها تعكس تحوّلاً ملحوظاً في مواقف شريحة واسعة من
الديمقراطيين
تجاه استمرار الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان
Lebanon 24
بين مغادرة المناطق المهدّدة من عدمه.. انقسام بين سكان جنوب لبنان
16/04/2026 09:28:37
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة قانونية بين إسرائيل والمنظمات الإنسانية حول حماية موظفي غزة
Lebanon 24
مواجهة قانونية بين إسرائيل والمنظمات الإنسانية حول حماية موظفي غزة
16/04/2026 09:28:37
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انقسام سياسي حاد بعد تصريحات ترامب تجاه إيران
Lebanon 24
انقسام سياسي حاد بعد تصريحات ترامب تجاه إيران
16/04/2026 09:28:37
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
16/04/2026 09:28:37
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي
الحزب الديمقراطي
مجلس الشيوخ
الديمقراطي
الإسرائيلي
ديمقراطي
قد يعجبك أيضاً
ترامب: محادثات مرتقبة ستُعقد بين لبنان واسرائيل
Lebanon 24
ترامب: محادثات مرتقبة ستُعقد بين لبنان واسرائيل
02:26 | 2026-04-16
16/04/2026 02:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط أو تحييد 31 صاروخا و636 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
Lebanon 24
سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط أو تحييد 31 صاروخا و636 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
02:18 | 2026-04-16
16/04/2026 02:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد المحادثات التي أعلن عنها ترامب.. نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
Lebanon 24
بعد المحادثات التي أعلن عنها ترامب.. نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
02:08 | 2026-04-16
16/04/2026 02:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. ومقتل عدد من الاشخاص
Lebanon 24
هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. ومقتل عدد من الاشخاص
01:53 | 2026-04-16
16/04/2026 01:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في أستراليا.. حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط
Lebanon 24
في أستراليا.. حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط
01:47 | 2026-04-16
16/04/2026 01:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
05:51 | 2026-04-15
15/04/2026 05:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
Lebanon 24
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
06:38 | 2026-04-15
15/04/2026 06:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
Lebanon 24
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
02:40 | 2026-04-15
15/04/2026 02:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
15/04/2026 12:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
02:26 | 2026-04-16
ترامب: محادثات مرتقبة ستُعقد بين لبنان واسرائيل
02:18 | 2026-04-16
سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط أو تحييد 31 صاروخا و636 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
02:08 | 2026-04-16
بعد المحادثات التي أعلن عنها ترامب.. نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
01:53 | 2026-04-16
هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. ومقتل عدد من الاشخاص
01:47 | 2026-04-16
في أستراليا.. حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط
01:37 | 2026-04-16
مستشار خامنئي يهدد: سنغرق سفن أميركية في مضيق هرمز
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 09:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
