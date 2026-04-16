عربي-دولي
الخارجية الأميركية: عقوبات النفط الإيراني تفكك أسطول الظل
Lebanon 24
16-04-2026
|
01:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات تهريب
النفط
الإيرانية
، مؤكدة التزامها بمواصلة سياسة الضغط
الأقصى
لحرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية.
وأوضحت الوزارة أن
العقوبات
تستهدف إمبراطورية تهريب نفط بمليارات الدولارات مرتبطة بمحمد حسين شامخاني، والتي تُستخدم لتمويل النظام
الإيراني
ونخبه، إلى جانب شبكة منفصلة تعتمد على النفط مقابل الذهب لتمويل
حزب الله
والحرس الثوري الإيراني.
الالتفاف على العقوبات
وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحرك
واشنطن
لتقليص قدرة
إيران على
تحقيق عائدات مالية، خاصة في ظل محاولاتها احتجاز حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت أن النظام الإيراني يواصل توجيه موارده لدعم حلفائه الإقليميين، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور اقتصادي، مشيرة إلى أن الشبكات المعقدة التي تشمل تهريب النفط والذهب وتمويل أنشطة إرهابية تعكس سعي طهران للالتفاف على العقوبات.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل كشف وتعطيل هذه الشبكات، لافتة إلى أنها فرضت منذ مذكرة الأمن القومي الصادرة عن الرئيس
دونالد ترامب
عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة ضمن حملتها ضد الأنشطة الإيرانية.
وأكدت واشنطن أنها لن تتراجع عن جهودها لحرمان
إيران
ووكلائها من الموارد التي تستخدم لتهديد المصالح الأميركية واستقرار المنطقة.
مواضيع ذات صلة
كندا تفرض عقوبات على 100 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي
Lebanon 24
كندا تفرض عقوبات على 100 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي
16/04/2026 15:35:49
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: سنلاحق كل من يشتري أو يبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات
Lebanon 24
وزارة العدل الأميركية: سنلاحق كل من يشتري أو يبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات
16/04/2026 15:35:49
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن لن تمدد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني
Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين أميركيين: واشنطن لن تمدد الإعفاء المؤقت من العقوبات على النفط الإيراني
16/04/2026 15:35:49
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية البريطانية: حزمة عقوبات جديدة على عائدات النفط الروسية وعلى الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية
Lebanon 24
الخارجية البريطانية: حزمة عقوبات جديدة على عائدات النفط الروسية وعلى الموردين الرئيسيين للمعدات العسكرية
16/04/2026 15:35:49
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
دونالد ترامب
إيران على
الإيرانية
حزب الله
العقوبات
بات على
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:21 | 2026-04-16
16/04/2026 08:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:18 | 2026-04-16
16/04/2026 08:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:01 | 2026-04-16
16/04/2026 08:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-04-16
16/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
07:31 | 2026-04-16
16/04/2026 07:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
15/04/2026 12:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
16/04/2026 03:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
15/04/2026 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
15/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:21 | 2026-04-16
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:18 | 2026-04-16
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:01 | 2026-04-16
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:00 | 2026-04-16
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
07:31 | 2026-04-16
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
06:57 | 2026-04-16
قبل حسم جولة التفاوض مع واشنطن.. طهران تنتظر نتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 15:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
