الخارجية الأميركية: عقوبات النفط الإيراني تفكك أسطول الظل

أعلنت الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات تهريب ، مؤكدة التزامها بمواصلة سياسة الضغط لحرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية.

وأوضحت الوزارة أن تستهدف إمبراطورية تهريب نفط بمليارات الدولارات مرتبطة بمحمد حسين شامخاني، والتي تُستخدم لتمويل النظام ونخبه، إلى جانب شبكة منفصلة تعتمد على النفط مقابل الذهب لتمويل والحرس الثوري الإيراني.



الالتفاف على العقوبات

وأكدت الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحرك لتقليص قدرة تحقيق عائدات مالية، خاصة في ظل محاولاتها احتجاز حركة الملاحة في مضيق هرمز.



وأضافت أن النظام الإيراني يواصل توجيه موارده لدعم حلفائه الإقليميين، في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور اقتصادي، مشيرة إلى أن الشبكات المعقدة التي تشمل تهريب النفط والذهب وتمويل أنشطة إرهابية تعكس سعي طهران للالتفاف على العقوبات.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل كشف وتعطيل هذه الشبكات، لافتة إلى أنها فرضت منذ مذكرة الأمن القومي الصادرة عن الرئيس عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة ضمن حملتها ضد الأنشطة الإيرانية.



وأكدت واشنطن أنها لن تتراجع عن جهودها لحرمان ووكلائها من الموارد التي تستخدم لتهديد المصالح الأميركية واستقرار المنطقة.