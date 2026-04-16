|
عربي-دولي
مستشار خامنئي يهدد: سنغرق سفن أميركية في مضيق هرمز
Lebanon 24
16-04-2026
|
01:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوّح المستشار العسكري للمرشد
الإيراني
،
محسن رضائي
، بإمكانية استهداف السفن الأميركية في
مضيق هرمز
، محذراً من أن
إيران
ستغرقها إذا قررت
الولايات المتحدة
القيام بدور الشرطي في هذا الممر المائي الحيوي.
وقال رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن
الرئيس دونالد ترامب
يسعى إلى فرض سيطرة على المضيق، مضيفاً: سفنكم ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا تدميرها .
وفي تصعيد لافت، اعتبر رضائي أن أي غزو
بري
أميركي لإيران سيكون فرصة، قائلاً إن
طهران
قد تأخذ آلاف الرهائن وتحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة.
كما أعلن رفضه تمديد وقف إطلاق النار، واصفاً ذلك بأنه رأي شخصي ، مؤكداً في تصريحات نقلتها
وكالة إسنا
أن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز ما لم تُحترم حقوقها بشكل كامل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست": أجبرنا 6 سفن تجارية على العودة من مضيق هرمز
مسؤولون أميركيون لـ"واشنطن بوست": أجبرنا 6 سفن تجارية على العودة من مضيق هرمز
مستشار المرشد الإيراني: وهم إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المنطقة والعالم
مستشار المرشد الإيراني: وهم إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المنطقة والعالم
مستشار بوتين: مضيق هرمز لن يغلق أمام روسيا
مستشار بوتين: مضيق هرمز لن يغلق أمام روسيا
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أغلق وسنستهدف أي سفينة تحاول العبور
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز أغلق وسنستهدف أي سفينة تحاول العبور
قد يعجبك أيضاً
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:21 | 2026-04-16
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:18 | 2026-04-16
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:01 | 2026-04-16
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-04-16
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
07:31 | 2026-04-16
Advertisement
الأكثر قراءة
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
أيضاً في عربي-دولي
08:21 | 2026-04-16
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:18 | 2026-04-16
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:01 | 2026-04-16
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:00 | 2026-04-16
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
07:31 | 2026-04-16
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
06:57 | 2026-04-16
قبل حسم جولة التفاوض مع واشنطن.. طهران تنتظر نتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
