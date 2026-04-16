مستشار خامنئي يهدد: سنغرق سفن أميركية في مضيق هرمز

لوّح المستشار العسكري للمرشد ، ، بإمكانية استهداف السفن الأميركية في ، محذراً من أن ستغرقها إذا قررت القيام بدور الشرطي في هذا الممر المائي الحيوي.

وقال رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، في تصريحات للتلفزيون الرسمي إن يسعى إلى فرض سيطرة على المضيق، مضيفاً: سفنكم ستكون عرضة لصواريخنا، ويمكننا تدميرها .

وفي تصعيد لافت، اعتبر رضائي أن أي غزو أميركي لإيران سيكون فرصة، قائلاً إن قد تأخذ آلاف الرهائن وتحصل على مليار دولار مقابل كل رهينة.

كما أعلن رفضه تمديد وقف إطلاق النار، واصفاً ذلك بأنه رأي شخصي ، مؤكداً في تصريحات نقلتها أن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز ما لم تُحترم حقوقها بشكل كامل.