عربي-دولي

في أستراليا.. حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط

Lebanon 24
16-04-2026 | 01:47
في أستراليا.. حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط
اندلع حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط في أستراليا والتي تزود البلاد 10% من وقودها، وفق ما أعلنت السلطات داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود.


وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا إنها استجابت عند الساعة 11:15 مساء الأربعاء بعد ورود بلاغات متعددة عن انفجارات وألسنة لهب في مصفاة فيفا للنفط في مدينة غيلونغ في الولاية.

وأفادت بأن ألسنة اللهب وصلت إلى ارتفاع 60 مترا خلال الليل.

وقال وزير الطاقة كريس بوين لشبكة "إيه بي سي" إنه "في هذه المرحلة، يبدو أن التأثير الأكبر يتعلق بإنتاج البنزين. إنه وضع سيّئ. التوقيت ليس مثاليا، أليس كذلك؟".

وأشار الوزير إلى أن أجزاء أخرى من المصفاة تنتج الكيروسين والديزل بقيت بمنأى عن النيران بفضل تفعيل صمامات العزل.

من جهته، قال مدير عمليات الموقع مارك مكغينيس لصحفيين إن الحريق نجم عن "تسرب كبير" لغاز شديد الاشتعال وهيدروكربونات سائلة.

وأضاف "كان الأمر عنيفا. ما بدأ كحريق صغير تحول، بعد انفجارات عدة، إلى حريق هائل واسع النطاق"، موضحا أنه من غير المتوقع احتواء الحريق بالكامل قبل ظهر الخميس.

وأظهرت صور ملتقطة صباح الخميس سحبا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق المجمع الصناعي.

ولم تسجل إصابات، وقالت شركة فيفا للطاقة إنه "لا يوجد تأثير فوري على إمدادات الوقود".
مواضيع ذات صلة
قوة الإطفاء العام الكويتية: نتعامل حاليا مع حريق في إحدى وحدات مصفاة الأحمدي إثر تعرضها لاستهداف
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل في بلدة المحمرة يلتهم مستوصفًا وآليات بلدية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: انفجار وحريق هائل عقب هجمات غرب طهران
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة البترول الكويتية: تعرض إحدى وحدات مصفاة ميناء الأحمدي لاعتداء بمسيّرة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الإطفاء

وزير الطاقة

إيه بي سي

أستراليا

من جهته

فيفا

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
