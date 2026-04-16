في أستراليا.. حريق هائل في إحدى مصفاتَي النفط

اندلع حريق هائل في إحدى مصفاتَي في والتي تزود البلاد 10% من وقودها، وفق ما أعلنت السلطات داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود.





وقالت والإنقاذ في فيكتوريا إنها استجابت عند الساعة 11:15 مساء الأربعاء بعد ورود بلاغات متعددة عن انفجارات وألسنة لهب في مصفاة للنفط في مدينة غيلونغ في الولاية.



وأفادت بأن ألسنة اللهب وصلت إلى ارتفاع 60 مترا خلال الليل.



وقال كريس لشبكة " " إنه "في هذه المرحلة، يبدو أن التأثير الأكبر يتعلق بإنتاج البنزين. إنه وضع سيّئ. التوقيت ليس مثاليا، أليس كذلك؟".



وأشار الوزير إلى أن أجزاء أخرى من المصفاة تنتج الكيروسين والديزل بقيت بمنأى عن النيران بفضل تفعيل صمامات العزل.



، قال مدير عمليات الموقع مارك مكغينيس لصحفيين إن الحريق نجم عن "تسرب كبير" لغاز شديد الاشتعال وهيدروكربونات سائلة.



وأضاف "كان الأمر عنيفا. ما بدأ كحريق صغير تحول، بعد انفجارات عدة، إلى حريق هائل واسع النطاق"، موضحا أنه من غير المتوقع احتواء الحريق بالكامل قبل ظهر الخميس.



وأظهرت صور ملتقطة صباح الخميس سحبا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق المجمع الصناعي.



ولم تسجل إصابات، وقالت شركة فيفا للطاقة إنه "لا يوجد تأثير فوري على إمدادات الوقود".

