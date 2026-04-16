هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. ومقتل عدد من الاشخاص

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات على العاصمة ومدن أخرى ، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالمباني.





وفي كييف، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو مقتل شخصين، أحدهما طفل.



وفي مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، حيث تسببت الهجمات الروسية في اشتعال النيران بمبان سكنية، أفاد مسؤول محلي بمقتل شخص.

وظلت إنذارات التحذير من الجوية سارية في كل من كييف ودنيبرو لأكثر من ساعتين بعد إطلاقها في العاصمة.



: مقتل طفلين بهجوم



بالمقابل، أعلن حاكم إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، فنيامين كوندراتيف، عن مقتل طفلين في هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على منطقة توابسي الساحلية الليلة الماضية.

وكتب كوندراتيف عبر فجر اليوم الخميس: "أسفر هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على مبان سكنية في توابسي عن مقتل طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات والآخر 14 عاما.. تعرضت المنطقة الليلة الماضية لهجوم مكثف جديد شنته طائرات مسيرة معادية"، بحسب ما أفاد موقع .



وأضاف الحاكم أنه حسب المعلومات الأولية، أصيب بالغان في الهجوم ويتلقيان العلاج.



ووفقا لكوندراتيف، فقد تضررت 5 منازل خاصة ومبنى متعدد الشقق جراء الهجوم، وتم إنشاء مركز إيواء مؤقت لسكانها.



وذكر المسؤول أن كثيرا من حطام المسيرات سقط في أراضي بعض المؤسسات الإنتاجية في ميناء توابسي، وكذلك في قرية لوو قرب مدينة ، دون وقوع إصابات بشرية.



وأعلنت سلطات توابسي تعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في المدينة على خلفية الهجوم الليلي.