عربي-دولي
هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا.. ومقتل عدد من الاشخاص
Lebanon 24
16-04-2026
|
01:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات على العاصمة
الأوكرانية
كييف
ومدن أخرى
فجر اليوم الخميس
، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالمباني.
وفي كييف، أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو مقتل شخصين، أحدهما طفل.
وفي مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، حيث تسببت الهجمات الروسية في اشتعال النيران بمبان سكنية، أفاد مسؤول محلي بمقتل شخص.
وظلت إنذارات التحذير من
الغارات
الجوية سارية في كل من كييف ودنيبرو لأكثر من ساعتين بعد إطلاقها في العاصمة.
روسيا
: مقتل طفلين بهجوم
مسيرات
بالمقابل، أعلن حاكم إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، فنيامين كوندراتيف، عن مقتل طفلين في هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على منطقة توابسي الساحلية الليلة الماضية.
وكتب كوندراتيف عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
فجر اليوم الخميس: "أسفر هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على مبان سكنية في توابسي عن مقتل طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات والآخر 14 عاما.. تعرضت المنطقة الليلة الماضية لهجوم مكثف جديد شنته طائرات مسيرة معادية"، بحسب ما أفاد موقع
روسيا اليوم
.
وأضاف الحاكم أنه حسب المعلومات الأولية، أصيب بالغان في الهجوم ويتلقيان العلاج.
ووفقا لكوندراتيف، فقد تضررت 5 منازل خاصة ومبنى متعدد الشقق جراء الهجوم، وتم إنشاء مركز إيواء مؤقت لسكانها.
وذكر المسؤول أن كثيرا من حطام المسيرات سقط في أراضي بعض المؤسسات الإنتاجية في ميناء توابسي، وكذلك في قرية لوو قرب مدينة
سوتشي
، دون وقوع إصابات بشرية.
وأعلنت سلطات توابسي تعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في المدينة على خلفية الهجوم الليلي.
