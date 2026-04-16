عربي-دولي
سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط أو تحييد 31 صاروخا و636 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
Lebanon 24
16-04-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الخميس انه أسقط أو حيّد 31 صاروخا و636 طائرة مسيرة أطلقتها
روسيا
في هجمات على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولفت سلاح الجو الأوكراني في بيان على
تلغرام
إلى انه "خلال هذه الفترة، شن العدو موجتين من الهجمات المشتركة على الأراضي
الأوكرانية
، مستخدما صواريخ يتم إطلاقها من الأرض والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".
وأضاف أنه رصد إجمالا 703 بين صواريخ ومسيرات.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية
كييف
ومدن أخرى
فجر اليوم الخميس
، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني.
وفي كييف، أعلن رئيس البلدية
فيتالي كليتشكو
مقتل 4 أشخاص أحدهم طفل.
وقتل 7 أشخاص وأصيب 11 في أوديسا بجنوب البلاد.
مقتل 11 وإسقاط 31 صاروخا و636 مسيرة روسية في اوكرانيا
Lebanon 24
مقتل 11 وإسقاط 31 صاروخا و636 مسيرة روسية في اوكرانيا
16/04/2026 15:36:15
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تعلن إسقاط صاروخين من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
Lebanon 24
كييف تعلن إسقاط صاروخين من طراز "زيركون" و52 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
16/04/2026 15:36:15
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسقاط سو-27 أوكرانية و17 طائرة مسيرة في روسيا
Lebanon 24
إسقاط سو-27 أوكرانية و17 طائرة مسيرة في روسيا
16/04/2026 15:36:15
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط 148 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط 148 مسيرة أوكرانية
16/04/2026 15:36:15
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:21 | 2026-04-16
16/04/2026 08:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:18 | 2026-04-16
16/04/2026 08:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:01 | 2026-04-16
16/04/2026 08:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-04-16
16/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
07:31 | 2026-04-16
16/04/2026 07:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
15/04/2026 12:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
16/04/2026 03:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
15/04/2026 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
15/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 15:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
