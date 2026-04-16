سلاح الجو الأوكراني يُعلن إسقاط أو تحييد 31 صاروخا و636 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم الخميس انه أسقط أو حيّد 31 صاروخا و636 طائرة مسيرة أطلقتها في هجمات على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ولفت سلاح الجو الأوكراني في بيان على إلى انه "خلال هذه الفترة، شن العدو موجتين من الهجمات المشتركة على الأراضي ، مستخدما صواريخ يتم إطلاقها من الأرض والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".



وأضاف أنه رصد إجمالا 703 بين صواريخ ومسيرات.



وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى ، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني.



وفي كييف، أعلن رئيس البلدية مقتل 4 أشخاص أحدهم طفل.



وقتل 7 أشخاص وأصيب 11 في أوديسا بجنوب البلاد.







Advertisement