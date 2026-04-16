حصار أميركي على إيران.. "سنتكوم" تعترض 10 سفن وتعيدها أدراجها

أفادت الأميركية "سنتكوم" بتواصل عمليات الحصار البحري المشدد على حركة الملاحة من وإلى الموانئ ، مؤكدة نجاح قواتها في اعتراض وإعادة توجيه 10 سفن منذ انطلاق الإجراءات يوم الاثنين الماضي.



وفي تفاصيل نشرتها عبر منصة "إكس"، أشارت "سنتكوم" إلى أن دورياتها البحرية أحبطت محاولة سفينة شحن ترفع لخرق الحصار يوم الثلاثاء، وذلك بعد إبحارها من ميناء عباس وتجاوزها ، حيث أُجبرت على العودة أدراجها.



وشدد البيان على إطباق الحصار بشكل كامل، موضحاً أن أي سفينة لم تتمكن من العبور منذ بدء العملية، وسط استمرار الرقابة العسكرية الأميركية الدقيقة للمياه الإقليمية والخطوط الملاحية المستهدفة.

