مقتل 11 وإسقاط 31 صاروخا و636 مسيرة روسية في اوكرانيا

قال سلاح الجو الأوكراني اليوم الخميس إنه أسقط أو حيّد 31 صاروخا و636 طائرة مسيرة أطلقتها في هجمات على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وذكر سلاح الجو الأوكراني في بيان على "خلال هذه الفترة، شن العدو موجتين من الهجمات المشتركة على الأراضي ، مستخدما صواريخ يتم إطلاقها من الأرض والجو، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية".



وأضاف أنه رصد إجمالا 703 بين صواريخ ومسيرات.



مقتل 13 جراء هجمات روسية



قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى ، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المباني.

وفي كييف، أعلن رئيس البلدية مقتل 4 أشخاص أحدهم طفل.



وقتل 7 أشخاص وأصيب 11 في أوديسا بجنوب البلاد.



وفي مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد، حيث تسببت الهجمات الروسية في اشتعال النيران بمبان سكنية، أفاد مسؤول محلي بمقتل شخصين وإصابة 27 آخرين.



وقال كليتشكو إن 45 من سكان المدينة أصيبوا.



وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت حرائق خرجت عن السيطرة ودخانا كثيفا يتصاعد في السماء.