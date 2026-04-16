وزير المالية القطري: تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز

قال علي بن أحمد الكواري إنه خلال شهر أو شهرين سنرى أثراً اقتصادياً كبيراً نتيجة الحرب في ، وبعض الحكومات قد تقع في موقف لا تملك ما يكفي من الطاقة لإنارة بلدانها.



وتوقع الوزير حدوث تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح ، موضحاً أن ما شهده العالم حتى الآن من ارتفاع تكاليف الطاقة هو "قمة جبل الجليد".



وقال الكواري يوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي على وشك أن يشعر بالتأثير الاقتصادي الكامل للحرب مع إيران لكنه أضاف أن الوضع المالي لبلاده سيكون قادراً على الصمود في وجه هذه المشكلات لمدة عام على الأقل.

وأضاف خلال نقاش نظمه في : "التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا" واصفا ارتفاع الأسعار عالميا في الآونة الأخيرة بأنه مجرد "غيض من فيض".



وقال "أعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين ستشهدون تأثيرا اقتصاديا هائلا على الصعيد العالمي".



وأضاف "قريبا جدا ستواجهون مشكلة في توفر الطاقة وليس فقط في الأسعار. لذا، حتى لو كنتم قادرين على دفع المقابل، فلن تتمكنوا من الحصول عليها، وهو ما يمثل جدا".



وحذر الكواري أيضا من خطر يتمثل في أن يؤدي الانخفاض الحاد في إنتاج الأسمدة عالميا وإمداداتها من المنطقة إلى ضياع مواسم الزراعة في جميع أنحاء العالم، مما سيؤدي أيضا إلى أزمة غذائية.