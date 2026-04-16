28
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
إقتصاد
وزير المالية القطري: تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
16-04-2026
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير المالية
القطري
علي بن أحمد الكواري إنه خلال شهر أو شهرين سنرى أثراً اقتصادياً كبيراً نتيجة الحرب في
إيران
، وبعض الحكومات قد تقع في موقف لا تملك ما يكفي من الطاقة لإنارة بلدانها.
وتوقع الوزير حدوث تداعيات اقتصادية أكبر للحرب مع إيران إذا لم يُعاد فتح
مضيق هرمز
، موضحاً أن ما شهده العالم حتى الآن من ارتفاع تكاليف الطاقة هو "قمة جبل الجليد".
وقال الكواري يوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي على وشك أن يشعر بالتأثير الاقتصادي الكامل للحرب مع إيران لكنه أضاف أن الوضع المالي لبلاده سيكون قادراً على الصمود في وجه هذه المشكلات لمدة عام على الأقل.
وأضاف خلال نقاش نظمه
صندوق النقد الدولي
في
واشنطن
: "التأثير الكامل قادم وهو ليس بعيدا" واصفا ارتفاع الأسعار عالميا في الآونة الأخيرة بأنه مجرد "غيض من فيض".
وقال "أعتقد أنه في غضون شهر أو شهرين ستشهدون تأثيرا اقتصاديا هائلا على الصعيد العالمي".
وأضاف "قريبا جدا ستواجهون مشكلة في توفر الطاقة وليس فقط في الأسعار. لذا، حتى لو كنتم قادرين على دفع المقابل، فلن تتمكنوا من الحصول عليها، وهو ما يمثل
مشكلة كبيرة
جدا".
وحذر الكواري أيضا من خطر يتمثل في أن يؤدي الانخفاض الحاد في إنتاج الأسمدة عالميا وإمداداتها من المنطقة إلى ضياع مواسم الزراعة في جميع أنحاء العالم، مما سيؤدي أيضا إلى أزمة غذائية.
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: إذا فتح مضيق هرمز فيمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبًا جدًّا
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
