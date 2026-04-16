عربي-دولي
في خامس هجوم من نوعه في أسبوع.. مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات
Lebanon 24
16-04-2026
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات، وهو خامس هجوم من نوعه في أسبوع.
وقالت
القيادة العسكرية
الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة
البحر الكاريبي
على منصة إكس إنها نفذت "ضربة مميتة على قارب تديره منظمات إرهابية مصنفة" من دون تسميها.
وأضافت "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات الذكور خلال هذه العملية".
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات في البحر
الكاريبي
والمحيط الهادئ إلى 177 على الأقل بحسب تعداد أجرته
وكالة فرانس برس
.
وتقول
إدارة الرئيس دونالد ترامب
إنها في حالة حرب فعليا مع ما تسميه "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية. لكنها لم تقدم أي دليل قاطع على تورط السفن المستهدفة في تهريب المخدرات مثيرة جدلا حول شرعية هذه العمليات.
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: مقتل 3 أشخاص في هجوم على رامسر شمالي إيران
Lebanon 24
إعلام إيراني: مقتل 3 أشخاص في هجوم على رامسر شمالي إيران
16/04/2026 15:36:48
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات
Lebanon 24
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات
16/04/2026 15:36:48
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سي إن إن: الأجهزة الأمنية تحقق فيما إذا كان هجوم تكساس الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 مرتبطا بالهجوم على إيران
Lebanon 24
سي إن إن: الأجهزة الأمنية تحقق فيما إذا كان هجوم تكساس الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 مرتبطا بالهجوم على إيران
16/04/2026 15:36:48
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة التركية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول
Lebanon 24
الشرطة التركية: مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول
16/04/2026 15:36:48
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:21 | 2026-04-16
16/04/2026 08:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:18 | 2026-04-16
16/04/2026 08:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:01 | 2026-04-16
16/04/2026 08:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-04-16
16/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
07:31 | 2026-04-16
16/04/2026 07:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
15/04/2026 12:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
16/04/2026 03:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
15/04/2026 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
15/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
08:21 | 2026-04-16
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:18 | 2026-04-16
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:01 | 2026-04-16
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:00 | 2026-04-16
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
07:31 | 2026-04-16
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
06:57 | 2026-04-16
قبل حسم جولة التفاوض مع واشنطن.. طهران تنتظر نتائج لقاء قائد الجيش الباكستاني
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
16/04/2026 15:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
