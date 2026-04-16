في خامس هجوم من نوعه في أسبوع.. مقتل 3 أشخاص بضربة أميركية على قارب يشتبه بتهريبه مخدرات

أعلن الجيش الأميركي الأربعاء مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات، وهو خامس هجوم من نوعه في أسبوع.



وقالت الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة على منصة إكس إنها نفذت "ضربة مميتة على قارب تديره منظمات إرهابية مصنفة" من دون تسميها.



وأضافت "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات الذكور خلال هذه العملية".



وبذلك، يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية ضد مهربي المخدرات في البحر والمحيط الهادئ إلى 177 على الأقل بحسب تعداد أجرته .



وتقول إنها في حالة حرب فعليا مع ما تسميه "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أميركا اللاتينية. لكنها لم تقدم أي دليل قاطع على تورط السفن المستهدفة في تهريب المخدرات مثيرة جدلا حول شرعية هذه العمليات.

