باكستان:واشنطن وطهران مستعدتان لإجراء محادثات والجهود مستمرة

قالت الباكستانية، اليوم الخميس، إنه لم يتم بعد تحديد موعد الجولة من المحادثات بين وإيران.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه لا توجد معلومات عن مكان انعقاد الجولة الثانية من المحادثات الأميركية .

لكن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أشار إلى أن بلاده ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة بين أميركا وإيران، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة لضمان استمرار المحادثات بين وطهران.

وقال إن أميركا وإيران على استعداد لإجراء محادثات والجهود مستمرة.



وشدد على أن المساعي الباكستانية للوصول لاتفاق بين واشنطن وطهران تحظى بدعم دولي.



وأشار المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إلى أن لا يزال جزءا من وقف إطلاق النار الساري، وشدد على أن السلام في لبنان ضروري لمحادثات السلام.



وأوضح أن المسألة النووية من بين التي يجري مناقشتها.