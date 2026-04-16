الحوثيون يختطفون موظفة أممية سابقة من منزلها

أقدمت جماعة الحوثيين على اختطاف موظفة سابقة في ، من منزلها في العاصمة .



وقالت مصادر حقوقية وإعلامية إن عناصر تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثية اقتحمت، منزل فتحية الحداء في شارع هائل، واقتادتها إلى جهة مجهولة.



وأضافت المصادر أن جماعة صادرت جميع مقتنيات المنزل، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.



وبحسب المصادر، فإن فتحية، وهي أم لأربعة أبناء، عملت سابقاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ، قبل أن تعود إلى صنعاء وتزاول مهنة التدريس في إحدى الأطفال، إلا أن وشاية من إحدى زميلتها تسببت باختطافها.

Advertisement