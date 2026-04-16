تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
26
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
سارة نتنياهو "تستنفر" ضد بينيت.. هكذا تُدار حملة التشويه من خلف الكواليس
Lebanon 24
16-04-2026
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقود سارة
نتنياهو
، زوجة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
، حملة "خلف الكواليس" تهدف لتشويه سمعة المنافس الأبرز لزوجها، رئيس الوزراء السابق
نفتالي بينيت
، لمنع عودته إلى السلطة في الانتخابات المرتقبة. وبحسب تقرير لموقع "واللا"
الإسرائيلي
، جنّدت سارة سيدتين لهذه المهمة، إحداهما "ماي غولان" التي تواجه اتهامات جنائية، لتسويق فكرة عدم أهلية بينيت للمنصب.
تعود أصول الأزمة إلى عام 2006، حين عمل بينيت رئيساً لمكتب نتنياهو أثناء قيادته للمعارضة. ومنذ اللحظة الأولى، اصطدمت شخصية بينيت القوية وآراؤه المستقلة برغبات سارة، التي كانت تفضل رؤساء مكاتب يعملون لصالحها الشخصي. وقد حاول بينيت مراراً منع تدخلها في أعمال المكتب، وهو ما لم تغفره له حتى اليوم.
تعزو مصادر مقربة من عائلة نتنياهو هذه الكراهية إلى "
الغيرة
"، حيث راقبت سارة تحول بينيت إلى رمز للثراء بين بارونات الأعمال، رغم عمله في بداياته مع "أييلت شاكيد" برواتب رمزية دفعها نتنياهو من ماله الخاص.
وتذكر التقارير أن سارة استشاطت غضباً حين علمت بتلك الرواتب، وصرخت "أموال أطفالي"، مطالبة باستردادها، وهو ما انتهى بإجبار بينيت وشاكيد على الاستقالة عام 2008.
تفاقمت الخصومة مع إقالة بينيت لاحقاً من حكومة نتنياهو، وبلغت ذروتها بتوليه رئاسة الوزراء، مما حوّله إلى الخصم الأكثر إثارة للقلق لدى حاشية نتنياهو، متفوقاً في ذلك على منافسين تقليديين مثل
يائير لابيد
وأفيغدور
ليبرمان
وإسحاق هرتسوغ.
زاد الشرخ في عام 2013، حين وصف بينيت علاقته بسارة متهكماً بأنها كانت "دورة تدريبية على الإرهاب"، وهو التصريح الذي أثار غضبها الشديد، لدرجة أنها اشترطت اعتذاره رسمياً قبل الموافقة على تشكيل أي حكومة تناوب تجمع زوجها وبينيت لاحقاً.
"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص
Lebanon 24
"القوات" تستنكر حملة ضد الوزير مرقص
16/04/2026 15:37:40
16/04/2026 15:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الحراك الانتخابي.. أجواء سلبية خلف الكواليس
Lebanon 24
رغم الحراك الانتخابي.. أجواء سلبية خلف الكواليس
16/04/2026 15:37:40
16/04/2026 15:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي.إن.إن": مسؤولون أميركيون يعملون خلف الكواليس لحشد الدعم لتحالف ترامب لتأمين مضيق هرمز
Lebanon 24
"سي.إن.إن": مسؤولون أميركيون يعملون خلف الكواليس لحشد الدعم لتحالف ترامب لتأمين مضيق هرمز
16/04/2026 15:37:40
16/04/2026 15:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة أمنية جديدة "والهدف" مَنْ يعيثون فساداً
Lebanon 24
حملة أمنية جديدة "والهدف" مَنْ يعيثون فساداً
16/04/2026 15:37:40
16/04/2026 15:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
أفيغدور ليبرمان
نفتالي بينيت
مكتب نتنياهو
يائير لابيد
الإسرائيلي
إسرائيل
ليبرمان
تابع
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب
08:21 | 2026-04-16
16/04/2026 08:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
Lebanon 24
بعد انسحاب التحالف الدولي.. الجيش السوري يتسلم قاعدة قسرك
08:18 | 2026-04-16
16/04/2026 08:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
Lebanon 24
ما هي المواد الخاضعة لتفتيش البحرية الأميركية؟
08:01 | 2026-04-16
16/04/2026 08:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لبنان لا يستطيع طرد ديبلوماسي واحد.. فكيف سينزع سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-04-16
16/04/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
07:31 | 2026-04-16
16/04/2026 07:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
Lebanon 24
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
10:01 | 2026-04-15
15/04/2026 10:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
Lebanon 24
هذه قصة "وقف حرب لبنان".. تفاصيل التسوية المُرتقبة
12:04 | 2026-04-15
15/04/2026 12:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
Lebanon 24
سيرين عبد النور في المستشفى وتخضغ لعملية دقيقة
03:23 | 2026-04-16
16/04/2026 03:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
Lebanon 24
آخر تصريح لنتنياهو عن لبنان.. ماذا أعلن هذا المساء؟
14:18 | 2026-04-15
15/04/2026 02:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "ضربة بيروت".. حديث إسرائيليّ عن "غرف عمليات"!
15:00 | 2026-04-15
15/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24