تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب

Lebanon 24
16-04-2026 | 08:21
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادًا لاذعًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية نُشرت اليوم الخميس، قائلًا إن على قادة العالم السعي إلى كسب الاحترام بدلًا من الحكم بالترهيب.

وقال لولا للصحيفة "ليس من حق ترامب أن يستيقظ صباحًا ويهدد دولة ما"، في إشارة إلى تهديد الرئيس الأمريكي العلني في السابع من  نيسان بمحو الحضارة الإيرانية في إطار الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.


وأضاف "لم يُنتخب من أجل ذلك، ودستوره لا يسمح بذلك".

ووصف لولا نهج الرئيس الأمريكي في السياسة الخارجية بأنه "لعبة مغلوطة للغاية" يقودها افتراض أن القوة العسكرية والاقتصادية لواشنطن تخولها بوضع القواعد. ومن المقرر أن يجتمع لولا غدًا الجمعة في برشلونة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، وهو منتقد آخر لترامب وينتمي إلى التيار اليساري مثل لولا.

وقال لولا "لا يحق لأحد أن يخيف الآخرين. يجب أن يتحمل أصحاب النفوذ مسؤولية أكبر في الحفاظ على السلام". ووصف الرئيس البرازيلي نفسه بأنه زعيم يفضل الاحترام على الخوف. 



ودعا إلى إجراء انتخابات حرة في فنزويلا دون تدخل من واشنطن، وذلك عقب العملية المفاجئة التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في الثالث من يناير/ كانون الثاني وألقت فيها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس.
مواضيع ذات صلة
الرئيس البرازيلي: لا نريد حربًا باردة جديدة مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قادة العالم يدينون الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكدون ضرورة الحوار والدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نحارب شعوب المنطقة ولا نزال نطالب بالتعايش والاحترام المتبادل والسلام العادل معها
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا يمكنكم تصور مدى رغبة قادة إيران الذين نحاورهم في التوصل لاتفاق ونحن نصنع أفضل المعدات العسكرية في العالم واليوم سنصنعها بوتيرة أسرع
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-16
Lebanon24
10:58 | 2026-04-16
Lebanon24
10:44 | 2026-04-16
Lebanon24
10:32 | 2026-04-16
Lebanon24
10:30 | 2026-04-16
Lebanon24
10:00 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24