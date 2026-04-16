الرئيس البرازيلي: قادة العالم يجب أن يسعوا للاحترام لا الترهيب

وجه رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انتقادًا لاذعًا للرئيس الأمريكي في مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية نُشرت اليوم الخميس، قائلًا إن على قادة العالم السعي إلى كسب الاحترام بدلًا من الحكم بالترهيب.



وقال لولا للصحيفة "ليس من حق أن يستيقظ صباحًا ويهدد دولة ما"، في إشارة إلى تهديد الرئيس الأمريكي العلني في السابع من نيسان بمحو الحضارة في إطار الحرب والإسرائيلية على .





وأضاف "لم يُنتخب من أجل ذلك، ودستوره لا يسمح بذلك".



ووصف لولا نهج الرئيس الأمريكي في السياسة الخارجية بأنه "لعبة مغلوطة للغاية" يقودها افتراض أن القوة العسكرية والاقتصادية لواشنطن تخولها بوضع القواعد. ومن المقرر أن يجتمع لولا غدًا الجمعة في برشلونة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث، وهو منتقد آخر لترامب وينتمي إلى اليساري مثل لولا.



وقال لولا "لا يحق لأحد أن يخيف الآخرين. يجب أن يتحمل أصحاب النفوذ مسؤولية أكبر في الحفاظ على السلام". ووصف الرئيس البرازيلي نفسه بأنه زعيم يفضل الاحترام على الخوف.







ودعا إلى إجراء انتخابات حرة في فنزويلا دون تدخل من ، وذلك عقب العملية المفاجئة التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في الثالث من يناير/ كانون الثاني وألقت فيها القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس.



