|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

إذا لم تبرم إيران اتفاقا.. هيغسيث: مستعدون لاستئناف القتال

Lebanon 24
16-04-2026 | 09:07
إذا لم تبرم إيران اتفاقا.. هيغسيث: مستعدون لاستئناف القتال
إذا لم تبرم إيران اتفاقا.. هيغسيث: مستعدون لاستئناف القتال photos 0
قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن القوات الأميركية في الشرق الأوسط مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام. 
 
وأضاف هيغسيث في إفادة صحفية في البنتاغون: "بإمكانك ‌يا إيران اختيار مستقبل مزدهر، جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعلوا ‌ذلك ‌من أجل الشعب الإيراني".

وتابع: "لكن إن أساءت إيران الاختيار، فستواجه حصارا وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء ‌والطاقة".
 
ولفت هيغسيث إلى أن الصين أكدت للولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى إيران خلال فترة وقف إطلاق النار.

وتفرض القوات الأميركية سيطرتها ‌على حركة جميع السفن التي تحاول الوصول إلى إيران أو مغادرتها، في إطار حملة للضغط على ‌طهران لإبرام اتفاق.

من جانبه قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: "سنلاحق بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران".

وأضاف أنه سيتم اعتراض السفن التي تحاول كسر الحصار وتحذيرها بأنه "إذا لم تمتثل لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة".

وأوضح في المؤتمر الصحفي أن تطبيق ذلك سيتم داخل ‌المياه الإقليمية الإيرانية وفي المياه الدولية.
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: مستعدون لاستئناف القتال إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لفوكس نيوز: إذا لم تبرم إيران اتفاقا معنا بسرعة فإنني أدرس خيار نسف كل شيء والاستيلاء على النفط
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن البيت الأبيض: ترامب أبقى كل الخيارات مطروحة إذا لم تتخل إيران عن طموحها النووي وتبرم اتفاقا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 18:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-16
Lebanon24
10:58 | 2026-04-16
Lebanon24
10:44 | 2026-04-16
Lebanon24
10:32 | 2026-04-16
Lebanon24
10:30 | 2026-04-16
Lebanon24
10:00 | 2026-04-16
