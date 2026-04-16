إذا لم تبرم إيران اتفاقا.. هيغسيث: مستعدون لاستئناف القتال

قال الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إن القوات الأميركية في مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا لم توافق اتفاق سلام.

وأضاف هيغسيث في إفادة صحفية في : "بإمكانك ‌يا اختيار مستقبل مزدهر، جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعلوا ‌ذلك ‌من أجل الشعب ".



وتابع: "لكن إن أساءت إيران ، فستواجه حصارا وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء ‌والطاقة".

ولفت هيغسيث إلى أن أكدت للولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى إيران خلال فترة وقف إطلاق النار.وتفرض القوات الأميركية سيطرتها ‌على حركة جميع السفن التي تحاول الوصول إلى إيران أو مغادرتها، في إطار حملة للضغط على ‌ لإبرام اتفاق.من جانبه قال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: "سنلاحق بنشاط أي سفينة ترفع الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران".وأضاف أنه سيتم اعتراض السفن التي تحاول كسر الحصار وتحذيرها بأنه "إذا لم تمتثل لهذا الحصار، فسوف نستخدم القوة".وأوضح في المؤتمر الصحفي أن تطبيق ذلك سيتم داخل ‌المياه الإقليمية وفي المياه الدولية.