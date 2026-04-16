عربي-دولي
المفاوضون الأميركيون والإيرانيون قلصوا طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل
Lebanon 24
16-04-2026
|
14:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدران إيرانيان لـ"
رويترز
" إن المفاوضين
الأميركيين
والإيرانيين قلصوا طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون بدلا من ذلك إلى
مذكرة تفاهم
مؤقتة لمنع عودة الصراع.
وقال مسؤول إيراني كبير إن الجانبين بدآ في تضييق بعض الفجوات بما في ذلك كيفية إدارة مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لنحو 20% من احتياجات العالم من
النفط والغاز
والذي تم إغلاقه أمام معظم السفن لأسابيع.
وصرح مسؤول كبير طلب عدم
الكشف عن
اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن
إيران
التي تواجه عقوبات أميركية مشددة منذ سنوات، تريد مذكرة تتضمن قيام
واشنطن
برفع تجميد بعض الأموال
الإيرانية
، مقابل السماح بمرور المزيد من السفن عبر المضيق. (روسيا اليوم)
