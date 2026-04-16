المفاوضون الأميركيون والإيرانيون قلصوا طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل

قال مصدران إيرانيان لـ" " إن المفاوضين والإيرانيين قلصوا طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون بدلا من ذلك إلى مؤقتة لمنع عودة الصراع.



وقال مسؤول إيراني كبير إن الجانبين بدآ في تضييق بعض الفجوات بما في ذلك كيفية إدارة مضيق هرمز، وهو طريق حيوي لنحو 20% من احتياجات العالم من والذي تم إغلاقه أمام معظم السفن لأسابيع.



وصرح مسؤول كبير طلب عدم اسمه بسبب حساسية الموضوع، إن التي تواجه عقوبات أميركية مشددة منذ سنوات، تريد مذكرة تتضمن قيام برفع تجميد بعض الأموال ، مقابل السماح بمرور المزيد من السفن عبر المضيق. (روسيا اليوم)

Advertisement