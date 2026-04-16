فنلندا تستعدّ لـتهديد عسكريّ محتمل

جاء في تقرير لحكومة حول التغييرات في سياستها الخارجية والأمنية، أن الاستعدادات جارية لتهديد عسكري محتمل، على الرغم من أنها لا تواجه تهديدا مباشرا في الوقت الحالي.



وقالت الوثيقة: "لا تواجه فنلندا تهديدا عسكريا مباشرا، ولكن يجب أن تكون مستعدة لاستخدام القوة العسكرية أو التهديد باستخدامها".



وتنص الوثيقة أيضا على أن فنلندا "تواصل الاستعداد لسيناريوهات مختلفة" على الصعيد الوطني وداخل حلف والاتحاد . (روسيا اليوم)

