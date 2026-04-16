عربي-دولي

وزير الداخلية الأميركي: نرى تحولا بموازين التحالفات ودول الخليج وقفت بثبات أمام اعتداء إيران

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:24
وزير الداخلية الأميركي: نرى تحولا بموازين التحالفات ودول الخليج وقفت بثبات أمام اعتداء إيران
وزير الداخلية الأميركي: نرى تحولا بموازين التحالفات ودول الخليج وقفت بثبات أمام اعتداء إيران photos 0
تحدث وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم عن "ثبات دول الخليج حين تعرضت للاعتداء من إيران".

وقال بورغوم خلال قمة سيمافور للاقتصاد العالمي في واشنطن: "حين ننظر إلى المشهد نرى تحولا في موازين التحالفات. حلفاؤنا جميعا لا يزالون معنا، لكن بعضهم وقف بثبات أكبر".
وأوضح أن "دول الخليج، الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر، تعرضت لاعتداء مباشر من إيران، وباتت تدرك أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة".

وقال إن "الولايات المتحدة تقدر بعمق الدعم الذي تلقته من هذه الدول".

واعتبر بورغوم أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران "يؤتي ثماره".

وقال: "الحصار يسمح بتدفق سفن حلفائنا الخليجيين ويمنع سفن إيران. إنها استراتيجية رائعة تنفذها البحرية الأميركية".

وتابع: "لم أعد أعتبر إيران دولة بالمفهوم التقليدي. أراها أقرب إلى آلة إرهابية متكاملة سيطرت على حقل نفط واحتجزت 90 مليون إنسان رهائن".(سكاي نيوز)
 
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
مجلس الوزراء السعودي: ندين بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول الخليج
قرقاش: إيران تمثل "خطراً استراتيجياً" على الإمارات ودول الخليج
"النواب والشيوخ" المصري يدينان اعتداءات إيران على دول الخليج
