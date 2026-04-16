وزير الداخلية الأميركي: نرى تحولا بموازين التحالفات ودول الخليج وقفت بثبات أمام اعتداء إيران

تحدث الأميركي دوغ بورغوم عن "ثبات دول حين تعرضت للاعتداء من ".وقال بورغوم خلال قمة سيمافور للاقتصاد العالمي في : "حين ننظر إلى المشهد نرى تحولا في موازين التحالفات. حلفاؤنا جميعا لا يزالون معنا، لكن بعضهم وقف بثبات أكبر".وأوضح أن "دول الخليج، والسعودية والبحرين والكويت وقطر، تعرضت لاعتداء مباشر من إيران، وباتت تدرك أهمية العلاقة مع ".وقال إن "الولايات المتحدة تقدر بعمق الدعم الذي تلقته من هذه الدول".واعتبر بورغوم أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران "يؤتي ثماره".وقال: "الحصار يسمح بتدفق سفن حلفائنا الخليجيين ويمنع سفن إيران. إنها استراتيجية رائعة تنفذها البحرية الأميركية".وتابع: "لم أعد أعتبر إيران دولة بالمفهوم التقليدي. أراها أقرب إلى آلة إرهابية متكاملة سيطرت على حقل نفط واحتجزت 90 مليون إنسان رهائن".(سكاي نيوز)