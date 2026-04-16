عربي-دولي

ترامب يهوّن من حرب إيران.. "انعطافة بسيطة" وسط قلق في استطلاعات الرأي

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:40
ترامب يهوّن من حرب إيران.. انعطافة بسيطة وسط قلق في استطلاعات الرأي
ترامب يهوّن من حرب إيران.. انعطافة بسيطة وسط قلق في استطلاعات الرأي photos 0
سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طمأنة أنصاره حيال الأداء الاقتصادي لإدارته رغم الحرب في إيران، معتبراً أن هذه الحرب لم تكن سوى "انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، في وقت تعكس فيه استطلاعات حديثة تراجع التأييد الشعبي لها.

وخلال لقاء في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون "إلغاء الضرائب على الإكراميات" الذي أُقر ضمن الإصلاح الضريبي الرئيسي العام الماضي، استعرض ترامب، البالغ 79 عاماً، ما اعتبره إنجازات اقتصادية منذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025.

وقال أمام أنصاره "حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا... رغم الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة"، مضيفاً "لكن كان علينا فعل ذلك، لأنه لولا ذلك، أمور سيئة قد تحصل، أمور سيئة جداً"، في إشارة إلى القدرات النووية الإيرانية.

وأضاف "نحن على وشك تحقيق النصر"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أمضت 17 عاماً في فيتنام وخمسة أعوام في أفغانستان، بينما "لم نمكث هناك سوى شهرين".

وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته "إيبسوس" في نهاية الأسبوع الماضي أن 51% من أكثر من ألف مشارك يرون أن الحرب مع إيران لا تستحق كلفتها الباهظة، مقابل 24% فقط رأوا العكس.

كما بيّن استطلاع آخر أجرته جامعة "كوينيبياك" ونُشر الأربعاء أن 65% من الناخبين الأميركيين يحمّلون ترامب مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار البنزين بسبب إغلاق مضيق هرمز، فيما قال 36% فقط إنهم راضون عن أدائه في التعامل مع إيران، مقابل 58% أعربوا عن عدم رضاهم.
ترامب: ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا تفتقر إلى "الشجاعة" في شأن حرب إيران
"سي إن إن" عن مصدر: ترامب يواصل استطلاع آراء مستشاريه وحلفائه حول أفضل مسار للتحرّك بشأن إيران
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني: ترامب جر المنطقة للفوضى بآمال واهية وهو قلق الآن من مزيد من الخسائر في صفوف قواته
إستطلاعات من دون "المستقبل"
