ترامب يهوّن من حرب إيران.. "انعطافة بسيطة" وسط قلق في استطلاعات الرأي

سعى الرئيس الأميركي إلى طمأنة أنصاره حيال الأداء الاقتصادي لإدارته رغم الحرب في ، معتبراً أن هذه الحرب لم تكن سوى "انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، في وقت تعكس فيه استطلاعات حديثة تراجع التأييد الشعبي لها.



وخلال لقاء في لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لقانون "إلغاء الضرائب على الإكراميات" الذي أُقر ضمن الإصلاح الضريبي العام الماضي، استعرض ، البالغ 79 عاماً، ما اعتبره إنجازات اقتصادية منذ عودته إلى عام 2025.



وقال أمام أنصاره "حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا... رغم الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة"، مضيفاً "لكن كان علينا فعل ذلك، لأنه لولا ذلك، أمور سيئة قد تحصل، أمور سيئة جداً"، في إشارة إلى القدرات النووية .



وأضاف "نحن على وشك تحقيق النصر"، مشيراً إلى أن أمضت 17 عاماً في فيتنام وخمسة أعوام في أفغانستان، بينما "لم نمكث هناك سوى شهرين".



وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته "إيبسوس" في نهاية الأسبوع الماضي أن 51% من أكثر من ألف مشارك يرون أن الحرب مع إيران لا تستحق كلفتها الباهظة، مقابل 24% فقط رأوا العكس.



كما بيّن استطلاع آخر أجرته جامعة "كوينيبياك" ونُشر الأربعاء أن 65% من الناخبين يحمّلون ترامب مسؤولية الارتفاع الأخير في أسعار البنزين بسبب إغلاق مضيق هرمز، فيما قال 36% فقط إنهم راضون عن أدائه في التعامل مع إيران، مقابل 58% أعربوا عن عدم رضاهم.

