الرقم 111.. سر خلال حرب إيران كشفه ترامب

كشف الرئيس الأميركي فجر الجمعة أن سفينة أميركية تعرضت لهجوم إيراني شمل إطلاق 111 صاروخاً، مؤكداً أن جميعها تم اعتراضها بنجاح.



وكان قد وصل في وقت سابق إلى لاس فيغاس بولاية نيفادا للترويج لمقترحه القاضي بـ"عدم فرض ضرائب على الإكراميات" خلال اجتماع مائدة مستديرة، لكنه تطرق أيضاً إلى الحرب مع ، قائلاً إن "الأمور تسير على ما يرام ومن المفترض أن تنتهي قريباً جداً"، وهو ما كان قد لمح إليه قبل أيام عبر منصة "تروث سوشال".



وأشار ترامب أيضاً إلى احتمال عقد اجتماع جديد بين وإيران مطلع الأسبوع، ما عزز أجواء التفاؤل بإمكان الاقتراب من نهاية الحرب.



ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" أن القوات الأميركية منتشرة في مواقع متقدمة وعلى أهبة الاستعداد في أنحاء ، بما في ذلك سلاح الجو الأميركي.



وأجرى قائد "سينتكوم" الأدميرال براد كوبر، الخميس، زيارته الثانية إلى الشرق الأوسط خلال أسبوعين، حيث بحث مع شركاء إقليميين في 6 دول مختلفة، كما تفقد القوات الأميركية.



وقال ترامب إن إيران عرضت عدم امتلاك أسلحة نووية لأكثر من 20 عاماً، مضيفاً للصحفيين خارج "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران".



وشكل الملف نقطة الخلاف الأساسية في المحادثات التي جرت بين الوفدين الأميركي والإيراني في العاصمة الباكستانية إسلام آباد مطلع الأسبوع.



وأسفرت الحرب ، التي اندلعت في 28 شباط، عن مقتل الآلاف وارتفاع حاد في أسعار ، ما وضع إدارة ترامب أمام معضلة سياسية كبيرة.



وفي حال قادت هدنة إلى اتفاق سلام أوسع مع إيران، فسيُعد ذلك مكسباً كبيراً لإدارة ترامب، التي لا تزال تواجه صعوبة في إعادة فتح مضيق هرمز ومنع من امتلاك سلاح نووي.

