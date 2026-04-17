خبر صادم ومعلومات مثيرة.. اختفاء ووفاة عدد من العلماء في أميركا والتحقيقات بدأت

أعلن فتح تحقيق في حالات اختفاء ووفاة عدد من العلماء والموظفين الحكوميين الحاصلين على تصاريح أمنية رفيعة خلال العامين الماضيين، في ملف أثار تساؤلات واسعة داخل .



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن هؤلاء العلماء والمسؤولين العسكريين يرتبطون ببرامج توصف بأنها من "أكثر أسرار الدولة حساسية"، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 10 علماء ومسؤولين عسكريين وموظفين يعملون في برامج نووية وفضائية متقدمة، اختفوا أو توفوا في ظروف غامضة منذ 2023 حتى اليوم، من دون تفسيرات واضحة في بعض الحالات، أو مع نقص في التفاصيل الرسمية في حالات أخرى.



الأميركي للصحفيين الخميس إنه شارك في اجتماع خُصص لهذا الملف، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الحالات عشوائية، ومؤكداً أن الإدارة ستعرف الحقيقة خلال أسبوع ونصف. وأضاف أن بعض المفقودين "كانوا أشخاصاً مهمين للغاية"، مشدداً على أن الإدارة ستتعامل مع الأمر بجدية.



، حذر آفي لوب، عالم الفيزياء وأستاذ جامعة هارفارد، من التسرع في الربط بين هذه ، مشيراً إلى أن لكل حالة خلفياتها المختلفة، وأن المشترك بين العلماء المفقودين ليس كبيراً، داعياً إلى عدم إعطاء هذه الحوادث أهمية مبالغاً فيها.



وبحسب "فوكس نيوز"، تضم القائمة اللواء المتقاعد نيل مكاسلاند، الذي اختفى في 27 شباط الماضي، ومونيكا ريزا التي اختفت خلال نزهة في غابة أنجيليس الوطنية في حزيران 2025، وستيفن جارسيا الذي فُقد في آب 2025 بعد مغادرته منزله، وكارل غريلمير الذي قُتل أمام منزله في شباط الماضي، ونونو لوريرو الذي قُتل في منزله، وفرانك مايوالد الذي توفي في تموز 2024، وميليسا كاسياس التي اختفت في حزيران 2025، وأنتوني تشافيز الذي شوهد للمرة الأخيرة في منزله في أيار 2025، إضافة إلى جايسون توماس الذي عُثر على جثته في بحيرة بعد 3 أشهر من اختفائه.

