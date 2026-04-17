تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خبر صادم ومعلومات مثيرة.. اختفاء ووفاة عدد من العلماء في أميركا والتحقيقات بدأت

Lebanon 24
17-04-2026 | 02:37
A-
A+
خبر صادم ومعلومات مثيرة.. اختفاء ووفاة عدد من العلماء في أميركا والتحقيقات بدأت
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق في حالات اختفاء ووفاة عدد من العلماء والموظفين الحكوميين الحاصلين على تصاريح أمنية رفيعة خلال العامين الماضيين، في ملف أثار تساؤلات واسعة داخل الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن هؤلاء العلماء والمسؤولين العسكريين يرتبطون ببرامج توصف بأنها من "أكثر أسرار الدولة حساسية"، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 10 علماء ومسؤولين عسكريين وموظفين يعملون في برامج نووية وفضائية متقدمة، اختفوا أو توفوا في ظروف غامضة منذ تموز 2023 حتى اليوم، من دون تفسيرات واضحة في بعض الحالات، أو مع نقص في التفاصيل الرسمية في حالات أخرى.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين الخميس إنه شارك في اجتماع خُصص لهذا الملف، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الحالات عشوائية، ومؤكداً أن الإدارة ستعرف الحقيقة خلال أسبوع ونصف. وأضاف أن بعض المفقودين "كانوا أشخاصاً مهمين للغاية"، مشدداً على أن الإدارة ستتعامل مع الأمر بجدية.

من جهته، حذر آفي لوب، عالم الفيزياء وأستاذ جامعة هارفارد، من التسرع في الربط بين هذه القضايا، مشيراً إلى أن لكل حالة خلفياتها المختلفة، وأن القاسم المشترك بين العلماء المفقودين ليس كبيراً، داعياً إلى عدم إعطاء هذه الحوادث أهمية مبالغاً فيها.

وبحسب "فوكس نيوز"، تضم القائمة اللواء المتقاعد نيل مكاسلاند، الذي اختفى في 27 شباط الماضي، ومونيكا ريزا التي اختفت خلال نزهة في غابة أنجيليس الوطنية في حزيران 2025، وستيفن جارسيا الذي فُقد في آب 2025 بعد مغادرته منزله، وكارل غريلمير الذي قُتل أمام منزله في شباط الماضي، ونونو لوريرو الذي قُتل في منزله، وفرانك مايوالد الذي توفي في تموز 2024، وميليسا كاسياس التي اختفت في حزيران 2025، وأنتوني تشافيز الذي شوهد للمرة الأخيرة في منزله في أيار 2025، إضافة إلى جايسون توماس الذي عُثر على جثته في بحيرة بعد 3 أشهر من اختفائه.
عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

وقال الرئيس

من جهته

القضايا

دونالد

القاسم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24