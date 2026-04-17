تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
خبر صادم ومعلومات مثيرة.. اختفاء ووفاة عدد من العلماء في أميركا والتحقيقات بدأت
Lebanon 24
17-04-2026
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
فتح تحقيق في حالات اختفاء ووفاة عدد من العلماء والموظفين الحكوميين الحاصلين على تصاريح أمنية رفيعة خلال العامين الماضيين، في ملف أثار تساؤلات واسعة داخل
الولايات المتحدة
.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن هؤلاء العلماء والمسؤولين العسكريين يرتبطون ببرامج توصف بأنها من "أكثر أسرار الدولة حساسية"، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 10 علماء ومسؤولين عسكريين وموظفين يعملون في برامج نووية وفضائية متقدمة، اختفوا أو توفوا في ظروف غامضة منذ
تموز
2023 حتى اليوم، من دون تفسيرات واضحة في بعض الحالات، أو مع نقص في التفاصيل الرسمية في حالات أخرى.
وقال الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
للصحفيين الخميس إنه شارك في اجتماع خُصص لهذا الملف، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الحالات عشوائية، ومؤكداً أن الإدارة ستعرف الحقيقة خلال أسبوع ونصف. وأضاف أن بعض المفقودين "كانوا أشخاصاً مهمين للغاية"، مشدداً على أن الإدارة ستتعامل مع الأمر بجدية.
من جهته
، حذر آفي لوب، عالم الفيزياء وأستاذ جامعة هارفارد، من التسرع في الربط بين هذه
القضايا
، مشيراً إلى أن لكل حالة خلفياتها المختلفة، وأن
القاسم
المشترك بين العلماء المفقودين ليس كبيراً، داعياً إلى عدم إعطاء هذه الحوادث أهمية مبالغاً فيها.
وبحسب "فوكس نيوز"، تضم القائمة اللواء المتقاعد نيل مكاسلاند، الذي اختفى في 27 شباط الماضي، ومونيكا ريزا التي اختفت خلال نزهة في غابة أنجيليس الوطنية في حزيران 2025، وستيفن جارسيا الذي فُقد في آب 2025 بعد مغادرته منزله، وكارل غريلمير الذي قُتل أمام منزله في شباط الماضي، ونونو لوريرو الذي قُتل في منزله، وفرانك مايوالد الذي توفي في تموز 2024، وميليسا كاسياس التي اختفت في حزيران 2025، وأنتوني تشافيز الذي شوهد للمرة الأخيرة في منزله في أيار 2025، إضافة إلى جايسون توماس الذي عُثر على جثته في بحيرة بعد 3 أشهر من اختفائه.
مواضيع ذات صلة
معلومات مثيرة.. هكذا وصلت إسرائيل إلى خامنئي
Lebanon 24
معلومات مثيرة.. هكذا وصلت إسرائيل إلى خامنئي
17/04/2026 13:41:55
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: وزير من أصول لبنانية يثأر من أكبر تاجر مخدرات.. معلومات مثيرة يُكشف عنها
Lebanon 24
بالفيديو: وزير من أصول لبنانية يثأر من أكبر تاجر مخدرات.. معلومات مثيرة يُكشف عنها
17/04/2026 13:41:55
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات في كورنيش المزرعة
Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات في كورنيش المزرعة
17/04/2026 13:41:55
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات "لبنان24": عدد من الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا
Lebanon 24
معلومات "لبنان24": عدد من الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة صيدا
17/04/2026 13:41:55
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وقال الرئيس
من جهته
القضايا
دونالد
القاسم
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس وكالة الهجرة الأميركية يقدّم استقالته.. ما السبب؟
Lebanon 24
رئيس وكالة الهجرة الأميركية يقدّم استقالته.. ما السبب؟
05:15 | 2026-04-17
17/04/2026 05:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"شالامار" تكسر الجمود.. أول ناقلة خام تغادر هرمز منذ الحصار الأميركي
Lebanon 24
"شالامار" تكسر الجمود.. أول ناقلة خام تغادر هرمز منذ الحصار الأميركي
04:56 | 2026-04-17
17/04/2026 04:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة رئيس وكالة الهجرة الأميركية من منصبه
Lebanon 24
استقالة رئيس وكالة الهجرة الأميركية من منصبه
04:49 | 2026-04-17
17/04/2026 04:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: لا طريق مسدوداً مع إسرائيل
Lebanon 24
الشرع: لا طريق مسدوداً مع إسرائيل
04:28 | 2026-04-17
17/04/2026 04:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم مروحية في إندونيسيا.. مقتل جميع من كانوا على متنها
Lebanon 24
تحطم مروحية في إندونيسيا.. مقتل جميع من كانوا على متنها
04:25 | 2026-04-17
17/04/2026 04:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة فنيّة طويلة... رحيل "أيقونة الغناء والسينما" (صورة)
11:58 | 2026-04-16
16/04/2026 11:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
Lebanon 24
قُصف منزله قبل نصف ساعة من وقف إطلاق النار.. استشهاد ممثل لبناني مع ابنته وهذه كانت آخر كلماته
23:54 | 2026-04-16
16/04/2026 11:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
Lebanon 24
إليكم هوية المستهدف في "غارة ضهر البيدر"
08:03 | 2026-04-16
16/04/2026 08:03:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
Lebanon 24
بالفيديو... نزل من السيارة بعد تلقيه إتّصالاً تهديديّاً وهذا ما حدث!
11:18 | 2026-04-16
16/04/2026 11:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
Lebanon 24
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
09:00 | 2026-04-16
16/04/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:15 | 2026-04-17
رئيس وكالة الهجرة الأميركية يقدّم استقالته.. ما السبب؟
04:56 | 2026-04-17
"شالامار" تكسر الجمود.. أول ناقلة خام تغادر هرمز منذ الحصار الأميركي
04:49 | 2026-04-17
استقالة رئيس وكالة الهجرة الأميركية من منصبه
04:28 | 2026-04-17
الشرع: لا طريق مسدوداً مع إسرائيل
04:25 | 2026-04-17
تحطم مروحية في إندونيسيا.. مقتل جميع من كانوا على متنها
04:23 | 2026-04-17
بالفيديو.. فيضانات قاتلة أنغولا
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
17/04/2026 13:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24