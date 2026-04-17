عربي-دولي
بالتزامن مع استمرار أميركا بفرض حصار على موانئ ايران.. "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب
Lebanon 24
17-04-2026
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
القيادة المركزية
الأميركية "سنتكوم" أمس الخميس، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" تقوم بعمليات الحصار الأميركية في
بحر العرب
.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار
الولايات المتحدة
في فرض حصار على الموانئ والسواحل
الإيرانية
.
وقالت سنتكوم في منشور على حسابها في منصة "إكس": "تقوم حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن (CVN 72) بعمليات الحصار الأميركية في بحر العرب، في 16 نيسان".
وأضافت في منشورها "يشمل الجناح الجوي الموجود على متن السفينة 8 طائرات مقاتلة من طراز أف-35سي الشبحية، وطائرات مقاتلة من طراز إف/إيه 18، وطائرات هجوم إلكتروني من طراز إي إيه-18جي، وطائرات قيادة وتحكم من طراز إي-2دي، ومروحيات من طراز إم إتش-60، وطائرات سي أم في-22بي أوسبري للدعم اللوجستي".
يشار إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، كانت تتمركز على الحافة الشرقية لخليج
عُمان
على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب الساحل
الإيراني
.
