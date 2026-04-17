عربي-دولي
"الطاقة الدولية" تحذر: إغلاق هرمز يُهدد بارتفاع حاد في أسعار الطاقة
Lebanon 24
17-04-2026
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نبّه مدير
وكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول
إلى احتمال ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في حال استمرار إغلاق
مضيق هرمز
، ودعا إلى الاستعداد لسيناريوهات أكثر تقلباً في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقال بيرول رداً على سؤال بشأن إمكانية السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، إن الوكالة لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، إلا أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة.
وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد استمراراً في التقلبات لبعض الوقت، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب على الإمدادات العالمية.
وأضاف أن العودة إلى مستويات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب قد تستغرق نحو عامين، ما يعكس حجم التأثير على قطاع الطاقة.
وفي سياق متصل، توقع مدير الوكالة تسارع وتيرة استخدام المركبات الكهربائية بشكل يفوق التقديرات السابقة، في ظل التحولات الجارية في سوق الطاقة العالمي.
وخفضت "وكالة
الطاقة الدولية
" بشكل حاد توقعاتها لنمو الإمدادات والطلب على
النفط
، وقالت إن حرب
إيران
ستؤدي إلى انخفاض كل من
العرض
والطلب العالميين على النفط مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي أكبر انقطاع في الإمدادات في التاريخ.
