عربي-دولي

تحطم مروحية في إندونيسيا.. مقتل جميع من كانوا على متنها

17-04-2026 | 04:25
تحطم مروحية في إندونيسيا.. مقتل جميع من كانوا على متنها
أعلنت السلطات الإندونيسية، الجمعة، مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متن مروحية تحطمت في مقاطعة كاليمانتان الغربية، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل لانتشال الجثث والحطام.

وقال رئيس وكالة الإنقاذ الإندونيسية محمد شافعي إن المروحية من طراز "إيرباص H130" فُقد الاتصال بها صباح الخميس، بعد 5 دقائق فقط من إقلاعها من منطقة زراعية في ميلاوي.

وأوضح أن موقع التحطم يقع في منطقة كثيفة الأشجار وذات تضاريس جبلية شديدة الانحدار، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام يُعتقد أنه ذيل المروحية على بعد نحو 3 كيلومترات غرب المكان الذي انقطع فيه الاتصال.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، فيما أكد متحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية أن الركاب الستة واثنين من أفراد الطاقم لقوا حتفهم.

وحاولت فرق الإنقاذ، بمشاركة الجيش والشرطة، الوصول إلى موقع التحطم براً، علماً أن منطقة المزارع تعود لشركة زيت النخيل الإندونيسية "سيترا ماهكوتا"، فيما تتبع المروحية لشركة "ماثيو إير نوسانتارا".
