تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
استقالة رئيس وكالة الهجرة الأميركية من منصبه
Lebanon 24
17-04-2026
|
04:49
استقال تود ليونز
القائم بأعمال
مدير الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك من منصبه.
علما ان الوكالة هي المكلفة بتنفيذ حملة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للترحيلات ضد المهاجرين.
وسيُغادر تود ليونز منصبه في نهاية أيار ، حسبما قال رئيسه
وزير الأمن
الداخلي
ماركواين مولين
في منشور عبر منصة إكس.
وأشاد
مولين
في منشور عبر منصة إكس، بليونز لمساعدة
ترامب
في التخلص من "القتلة والمغتصبين ومشتهيي الأطفال والإرهابيين وأفراد العصابات من المناطق الأميركية".
وأضاف في المنشور: "بفضل قيادته، أصبحت المجتمعات الأميركية أكثر أمنا"، فيما لم يتم الإفصاح عن سبب علني لاستقالة ليونز.
وعيّن ترامب ليونز في المنصب في آذار 2025 ، وكان ليونز قضى في السابق نحو 20 سنة في الخدمة مع الوكالة.
وكانت الوكالة واجهت موجة من الانتقاد بشأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المدن الأميركية بما في ذلك شيكاغو ومينيابوليس حيث جرى إرسال عملاء اتحاديين مقنعين لاستهداف المهاجرين.
ماركواين مولين
القائم بأعمال
دونالد ترامب
وزير الأمن
الجمارك
دونالد
تود لي
ترامب
