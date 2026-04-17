استقالة رئيس وكالة الهجرة الأميركية من منصبه

استقال تود ليونز مدير الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك من منصبه.



علما ان الوكالة هي المكلفة بتنفيذ حملة الرئيس الأميركي للترحيلات ضد المهاجرين.



وسيُغادر تود ليونز منصبه في نهاية أيار ، حسبما قال رئيسه الداخلي في منشور عبر منصة إكس.



وأشاد في منشور عبر منصة إكس، بليونز لمساعدة في التخلص من "القتلة والمغتصبين ومشتهيي الأطفال والإرهابيين وأفراد العصابات من المناطق الأميركية".



وأضاف في المنشور: "بفضل قيادته، أصبحت المجتمعات الأميركية أكثر أمنا"، فيما لم يتم الإفصاح عن سبب علني لاستقالة ليونز.



وعيّن ترامب ليونز في المنصب في آذار 2025 ، وكان ليونز قضى في السابق نحو 20 سنة في الخدمة مع الوكالة.



وكانت الوكالة واجهت موجة من الانتقاد بشأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المدن الأميركية بما في ذلك شيكاغو ومينيابوليس حيث جرى إرسال عملاء اتحاديين مقنعين لاستهداف المهاجرين.





