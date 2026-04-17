فنزويلا: الإفراج عن سجناء سياسيين يفتح بابًا لمزيد من الخطوات المرتقبة

أفرجت السلطات في عن 46 سجينا سياسيا، وذلك في أحدث عملية من نوعها بعد سقوط الرئيس .



وقد أفرجت كراكاس عن مئات السجناء السياسيين منذ أن ألقت القوات القبض على في عملية خاطفة في يناير الماضي، لكن نحو 500 سجين سياسي ما زالوا يقبعون خلف القضبان.



وتجمّع نحو 50 عائلة أمام سجن ياري جنوب كراكاس مساء الخميس، مع خروج السجناء على دفعات.



وكان معظم المفرج عنهم من بين 173 عاملا في الفنزويلية الحكومية (بيدفسا) اعتُقلوا العام الماضي بتهم من بينها التهريب والتخريب والفساد.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غيلدا ، التي لا يزال شقيقها في السجن منذ 9 أشهر: "ننتظر إطلاق سراح العديد من عمال شركة الفنزويلية. وأخي واحد منهم".



وأضافت "لم يُبلغنا أحد بعدُ إن كان سيُفرج عنه، لكننا نثق بالله أنه سيتحقق ذلك أن يُفرج عنهم الليلة".



