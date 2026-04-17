إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أميركية خلال صيانتها في فيرجينيا

تعرضت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس دوايت آيزنهاور" لحريق أثناء خضوعها لأعمال صيانة في حوض البحري بولاية ، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.



وذكر موقع "يو إس إن آي نيوز" أن الحريق اندلع هذا الأسبوع على متن الحاملة خلال عمليات الصيانة الجارية في حوض نورفولك البحري بمدينة بورتسموث.

وأوضح متحدث باسم البحرية الأميركية أن الحريق كان محدودًا ووقع يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن طاقم السفينة وعمال الحوض تمكنوا من السيطرة عليه وإخماده سريعًا.

وأضاف أن ثلاثة بحارة أُصيبوا نتيجة الحادث، وقد تلقوا العلاج اللازم على متن السفينة قبل أن يعودوا إلى الخدمة بشكل كامل.