ستارمر: مهمة دفاعية دولية لضمان حرية الملاحة بعد الهدنة

رحب رئيس الوزراء كير ستارمر بإعلان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل من قبل والولايات المتحدة، بحسب "رويترز".



وقال ستارمر، في تصريحات اليوم الجمعة، إن 12 دولة مستعدة للمساهمة بأصول في مهمة دفاعية الهدف منها هو استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول تشكيل المهمة الأسبوع المقبل.





وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "المهمة التي سنقوم بها معا هي مهمة دفاعية وتأتي بعد وقف إطلاق النار".



وتأتي تصريحات ستارمر بعد وقت وجيز من إعلان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.



وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول عسكري كبير أن السفن التجارية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز في مسار محدد وبموافقة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.



وأضاف المسؤول أنه يُحظر مرور السفن العسكرية عبر المضيق.



وقال الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح عقب إعلان وقف إطلاق النار في ، في حين قال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن اتفاقا سيُبرم "قريبا" لإنهاء الحرب مع إيران رغم أن التوقيت لم يتضح يعد.



وذكر عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بوساطة أمريكية بين القوات وجماعة المدعومة من إيران، والتي جرى الاتفاق عليها بين ولبنان.



وأضاف أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر مسار حددته منظمة الموانئ والملاحة البحرية .



Advertisement