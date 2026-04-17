Advertisement

ستارمر: مهمة دفاعية دولية لضمان حرية الملاحة بعد الهدنة

17-04-2026 | 10:52
ستارمر: مهمة دفاعية دولية لضمان حرية الملاحة بعد الهدنة
رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإعلان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل من قبل إيران والولايات المتحدة، بحسب "رويترز". 

وقال ستارمر، في تصريحات اليوم الجمعة، إن 12 دولة مستعدة للمساهمة بأصول في مهمة دفاعية الهدف منها هو استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول تشكيل المهمة الأسبوع المقبل.


وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "المهمة التي سنقوم بها معا هي مهمة دفاعية وتأتي بعد وقف إطلاق النار".

وتأتي تصريحات ستارمر بعد وقت وجيز من إعلان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤول عسكري كبير أن السفن التجارية يمكنها المرور عبر  مضيق هرمز في مسار محدد وبموافقة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المسؤول أنه يُحظر مرور السفن العسكرية عبر المضيق. 

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح عقب إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن اتفاقا سيُبرم "قريبا" لإنهاء الحرب مع إيران رغم أن التوقيت لم يتضح يعد.

وذكر عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بوساطة أمريكية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي جرى الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر مسار حددته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.
Advertisement
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: نؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
ماكرون: سننظم مع بريطانيا مؤتمرا لدول مستعدة للمشاركة في مهمة سلمية لاستعادة حرية الملاحة في هرمز
المجلس الأوروبي: الاتحاد جاهز للعمل مع الشركاء لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
الناتو: أميركا تتوقع التزامات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
