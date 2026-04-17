إيران: لا نقاش حتى الآن حول تمديد وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
، إسماعيل
بقائي، أنه لم يتم حتى الآن أي نقاش بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية لطهران هي تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الحرب بشكل كامل بما يضمن حقوق الشعب الإيراني
.
وأوضح بقائي في حديث لقناة "خبر" الإيرانية
، مساء الجمعة، أن التفاهمات المتعلقة بعبور السفن في مضيق هرمز
لا تستند إلى أي اتفاق جديد، بل تتم وفق تفاهم وقف إطلاق النار المبرم في 8 من أبريل/نيسان الجاري، الذي حدّد إطارًا زمنيًا لمدة أسبوعين.
وفي 8 نيسان 2026، اتفقت الولايات المتحدة
على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في حرب 2026 مع إيران
، بوساطة باكستانية.
وأضاف بقائي أن الترتيبات الحالية تشمل عبور السفن التجارية في المضيق ضمن مسارات محددة وبالتنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة، مؤكداً أن “لا تفاهم جديدًا” خارج هذا الإطار.
وشدد المتحدث على أن إيران تتابع بدقة تنفيذ الالتزامات، وأن أي خرق أو استمرار لما وصفه بـ“الحصار البحري” سيُعد نقضًا للتفاهم، ما سيقابل بإجراءات مناسبة من جانب طهران
.
كما دعا وسائل الإعلام
إلى عدم الالتفات إلى ما وصفه بـ“التناقضات الإعلامية”، مؤكدًا أن إيران ستظل “حارسًا لمضيق هرمز”، وأنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها.
وأضاف أن أي محاولات لفرض حصار بحري ستُعد خرقًا مباشرًا للاتفاق، وستواجه بردود مناسبة وفق ما تقتضيه الظروف.