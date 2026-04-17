إيران: لا نقاش حتى الآن حول تمديد وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم ، بقائي، أنه لم يتم حتى الآن أي نقاش بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية لطهران هي تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الحرب بشكل كامل بما يضمن حقوق الشعب .



وأوضح بقائي في حديث لقناة "خبر" ، مساء الجمعة، أن التفاهمات المتعلقة بعبور السفن في لا تستند إلى أي اتفاق جديد، بل تتم وفق تفاهم وقف إطلاق النار المبرم في 8 من أبريل/نيسان الجاري، الذي حدّد إطارًا زمنيًا لمدة أسبوعين.





وفي 8 نيسان 2026، اتفقت على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في حرب 2026 مع ، بوساطة باكستانية.



وأضاف بقائي أن الترتيبات الحالية تشمل عبور السفن التجارية في المضيق ضمن مسارات محددة وبالتنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة، مؤكداً أن “لا تفاهم جديدًا” خارج هذا الإطار.



وشدد المتحدث على أن إيران تتابع بدقة تنفيذ الالتزامات، وأن أي خرق أو استمرار لما وصفه بـ“الحصار البحري” سيُعد نقضًا للتفاهم، ما سيقابل بإجراءات مناسبة من جانب .



كما دعا إلى عدم الالتفات إلى ما وصفه بـ“التناقضات الإعلامية”، مؤكدًا أن إيران ستظل “حارسًا لمضيق هرمز”، وأنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها.



وأضاف أن أي محاولات لفرض حصار بحري ستُعد خرقًا مباشرًا للاتفاق، وستواجه بردود مناسبة وفق ما تقتضيه الظروف.



Advertisement