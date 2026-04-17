الرئيس التركي: أزمة أخلاقية تضرب النظام العالمي

17-04-2026 | 13:54
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن النظام الدولي يتغير وهناك وجهات جديدة تصعد، مشيرا إلى أن العالم على عتبة أزمة خطيرة وجدية.

وقال الرئيس التركي خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الديبلوماسي، بنسخته الخامسة، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "مواجهة الغموض في رسم المستقبل"، إن "تفسير الهزات التي يشهدها النظام الدولي اليوم بمجرد التغيير في موازين القوى، سيبعدنا عن جوهر القضية"، مشسرا إلى أن "النظام الدولي يتغير، وجهات جديدة تصعد، والمواجهة قوية".

وقال: "العالم اليوم يعيش أزمة اتجاه بالتزامن مع أزمة موازين القوى، وهو ما يعكس أننا على عتبة أزمة خطيرة وجدية"، معتبرا أن "الآليات المكلّفة بحماية حقوق الإنسان والنظام العالمي غير قادرة على حماية العدالة والإنسانية".

ورأى أن "المشكلة الرئيسية التي يواجهها النظام العالمي هي أزمة أخلاقية ووجودية، تعتمد على العدالة الانتقائية.. ويكفي أن ننظر لغزة في السنتين الماضيتين لنفهم هذه القضية".

وقال أردوغان إن "الدبلوماسية لم تعد مجرد مجال يتم فيه التفاوض حول المشاكل والنزاعات، بل هي أرضية يناقش فيها سياق المستقبل الذي سيتمّ فيه مواجهة المشاكل التي تواجه الإنسانية جمعاء".
