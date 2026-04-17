عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية تشدد الحصار البحري على إيران

Lebanon 24
17-04-2026 | 13:57
أكد قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، مواصلة فرض حصار بحري كامل على إيران، لافتاً إلى أن هذا الحصار أدى إلى توقف التجارة البحرية الإيرانية.

وأوضح كوبر أن القوات الأميركية اعترضت 19 سفينة ضمن هذا الإطار، مشيراً إلى أنه لم تتمكن أي سفينة من التهرب من الحصار حتى الآن، وأن القوات قادرة على مواصلة هذه العمليات مهما طال أمدها.

وفي ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، أكد أن المضيق لا يزال مفتوحاً، مع رصد عبور عدد من السفن، معرباً عن تفاؤله باستمرار حركة الملاحة.

وأضاف أن البحرية الأميركية لا تقوم بمرافقة السفن العابرة للمضيق، لافتاً إلى أن 8 مروحيات من طراز أباتشي تشارك في مهام المراقبة وتوفير الردع في المنطقة، إلى جانب مراقبة جميع الموانئ والسفن الإيرانية.

وأشار إلى أن القوات التي تفرض الحصار لم تتعرض لأي هجمات حتى الآن.

Advertisement
قائد القيادة المركزية الأميركية: تقييمي العملياتي أن إيران فقدت القدرة على بسط نفوذها البحري بشكل فعال
Advertisement
