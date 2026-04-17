عقوبات أميركية تطال 7 قادة من فصائل عراقية موالية لإيران

أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على سبعة من قادة الفصائل الموالية لإيران، بتهمة التخطيط لهجمات استهدفت قوات ومصالح أميركية في .

وشملت قادة بارزين في جماعات مسلحة، من بينهم عمار جاسم كاظم الرماحي، ورضوان يوسف حميد المحمد، وحسن ذياب حمزة حمزة، المرتبطون بـ”كتائب حزب الله”، إضافة إلى صفاء عدنان جبار سويد، القيادي في “عصائب أهل الحق”.

كما طالت الإجراءات خالد جميل عبد البخترة وسعيد كاظم مخميس، من قيادات “كتائب سيد الشهداء”، إلى جانب هشام هاشم جيثوم، المرتبط بـ”حركة النجباء”، وهي جماعات تتهمها بتنفيذ هجمات متكررة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الفصائل، المدعومة من ، تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في العراق، مشيرة إلى أنها تنفذ عمليات عسكرية ضد القوات الأجنبية والمدنيين، وتموّل أنشطتها عبر استغلال الموارد المحلية، بما يقوّض سيادة الدولة العراقية.

وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول الأفراد المستهدفين داخل ، كما يُحظر على الكيانات والأفراد التعامل معهم، مع تحذيرات من فرض عقوبات ثانوية على جهات خارجية تتعاون معهم.