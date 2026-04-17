عربي-دولي

اعتقال جنود إسرائيليين يشتبه بتجسسهم لصالح إيران

Lebanon 24
17-04-2026 | 15:40
اعتقال جنود إسرائيليين يشتبه بتجسسهم لصالح إيران
نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم كشف شبكة تجسس في سلاح الجو عملت لمصلحة إيران، وجرى اعتقال مجندين نظاميين بشبهة التجسس لمدة طويلة.

ووفقًا للاشتباه، فإن هذه ليست حالة معزولة، بل شبكة تعمل بشكل متكامل. وفي بداية التحقيق، أُلقي القبض على جنود آخرين، بعضهم من وحدات حساسة (بما في ذلك وحدة الدفاع الجوي)، وأُحيلت قضيتهم إلى وزارة الداخلية الإيرانية.

ويُظهر التحقيق أيضًا أن عناصر استخبارات إيرانية جندت المشتبه بهما، واستغلا منصبيهما لنقل معلومات حول أنظمة ومواقع وشخصيات رفيعة المستوى.

وذكر الاعلام الاسرائيلي أنه من المتوقع توجيه لائحة اتهام إليهما في نهاية الأسبوع الوشيك، ويبدو أنها ستتضمن بندًا استثنائيًا يتعلق بمساعدة العدو في زمن الحرب، مما يدل على خطورة الجرائم. ويحذر مسؤول رفيع في القوات الجوية من أن هذه سلسلة من حالات التجسس داخل القوات، وأنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة".

مواضيع ذات صلة
القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر: الكشف عن شبكة تجسس في سلاح الجو الإسرائيلي عملت لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: اعتقال جندي احتياط إسرائيلي بالدفاع الجوي بتهمة التخابر مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: اعتقال إسرائيلي للاشتباه في تنفيذه مهام أمنية لصالح استخبارات إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

