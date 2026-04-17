عربي-دولي

"ستسمعون عنها".. ترامب يتحدث عن "أخبار جيدة" بشأن إيران

Lebanon 24
17-04-2026 | 23:29
ستسمعون عنها.. ترامب يتحدث عن أخبار جيدة بشأن إيران
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة ان هناك "أخبارا جيدة" بشأن إيران، رافضا الخوض ‌في التفاصيل.

وقال ترامب للصحفيين ‌على ‌متن طائرة الرئاسة ⁠خلال ‌رحلة العودة إلى واشنطن ⁠من فينيكس بولاية أريزونا: "تلقينا أخبارا جيدة منذ عشرين دقيقة، ‌ويبدو أن ‌الأمور ⁠تسير على ما يرام في الشرق الأوسط ⁠مع ‌إيران".

وأضاف ترامب، ⁠ردا على سؤال ⁠حول ماهية هذه الأخبار ⁠الجيدة "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد ‌أنه سيحدث".

كما قال ترامب إنه قد ينهي وقف إطلاق النار ‌مع إيران ما لم يتم التوصل ‌إلى ‌اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول ‌يوم الأربعاء، مضيفا: "ربما ⁠لن أمدد وقف ⁠إطلاق النار، لكن الحصار على الموانئ الإيرانية سيستمر".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب إنه لا ‌يعتقد ‌أن هناك خلافات ‌جوهرية كثيرة مع ‌إيران ⁠في المرحلة ⁠الحالية.

وأشار ترامب أيضا إلى أنه "لم تعد هناك أي نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق "بات قريبا للغاية".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف، قال ترامب: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا ردا على سؤال بشأن القضايا العالقة: "ليس هناك أي نقاط عالقة".

ولفت ترامب إلى احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق مع طهران، مشيدا بتفاهمات تتعلق بـمضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وفي سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف ترامب التطورات بأنها "يوم عظيم ورائع للعالم!"، دون إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشاد بالدور الوسيط الذي تؤديه باكستان، إضافة إلى حلفاء في الخليج العربي، في مقابل انتقادات وجهها إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبا أعضاءه بـ"البقاء بعيدين".
 
Advertisement
