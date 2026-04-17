أعداد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز لا تزال محدودة.. هذا ما كشفته "وول ستريت جورنال"

أبلغت الوسطاء بأن أعداد السفن المسموح لها بعبور لا تزال محدودة، وفق ما نقلت صحيفة " " الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.وأظهرت بيانات تتبع السفن، أمس الجمعة، تحرك نحو 20 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وشحن سائب، من باتجاه مخرج مضيق هرمز.وأفادت بيانات نقلتها " " بأن ثماني ناقلات نفط انطلقت نحو المضيق بعد الإعلان عن إعادة فتحه.وكان قد أعلن أمس الجمعة أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا عقب اتفاق وقف إطلاق النار في .ورحبت شركات الشحن بإعلان فتح المضيق، لكنها شددت على الحاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن المخاطر المحتملة، خصوصا ما يتعلق بالألغام البحرية وآليات التنفيذ.وحذرت البحرية الأميركية، أمس الجمعة، من أن مستوى الخطر الناتج عن الألغام في أجزاء من مضيق هرمز لا يزال غير محدد بشكل كامل، داعية السفن إلى النظر في تجنب المنطقة.