تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أعداد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز لا تزال محدودة.. هذا ما كشفته "وول ستريت جورنال"

17-04-2026 | 23:33
أعداد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز لا تزال محدودة.. هذا ما كشفته وول ستريت جورنال
أعداد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز لا تزال محدودة.. هذا ما كشفته وول ستريت جورنال photos 0
أبلغت إيران الوسطاء بأن أعداد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز لا تزال محدودة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أمس الجمعة، تحرك نحو 20 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وشحن سائب، من الخليج العربي باتجاه مخرج مضيق هرمز.

وأفادت بيانات نقلتها "بلومبرغ" بأن ثماني ناقلات نفط انطلقت نحو المضيق بعد الإعلان عن إعادة فتحه.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أمس الجمعة أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا عقب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

ورحبت شركات الشحن بإعلان فتح المضيق، لكنها شددت على الحاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن المخاطر المحتملة، خصوصا ما يتعلق بالألغام البحرية وآليات التنفيذ.

وحذرت البحرية الأميركية، أمس الجمعة، من أن مستوى الخطر الناتج عن الألغام في أجزاء من مضيق هرمز لا يزال غير محدد بشكل كامل، داعية السفن إلى النظر في تجنب المنطقة.
 
Advertisement
Advertisement
