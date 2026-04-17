شمال العراق.. قصف مواقع للمعارضة الكردية يوقع 3 قتلى

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان في قصف لمواقع تابعة للمعارضة المتمركزة في شمال ، حسبما أعلن محملاً المسؤولية.



وقال الحزب في بيان إن إيران "شنت.. بعد ظهر يوم الجمعة.. موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت المخيمات المدنية للحزب الكردستاني الإيراني" في محافظة أربيل، ما أدى إلى مقتل أب وإصابة ابنه.



وأدى هجوم منفصل على "مجموعة من قوات البشمركة التابعة للحزب" إلى مقتل "مقاتلتَين.. وإصابة عدد آخر من عناصر البشمركة التابعين للحزب".



وتأتي هذه الهجمات الدامية في وقت يسري، منذ 8 نيسان، وقف لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بعد حرب استمرّت نحو 40 يوماً وطالت تداعياتها أراضي العراق وإقليم .

Advertisement