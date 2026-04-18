في أنطاليا.. اجتماع لوزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان ومصر

شارك السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد أمس الجمعة في مدينة أنطاليا ، بمشاركة الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية هاكان فيدان.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية ، جرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.

