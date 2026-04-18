في شبه جزيرة القرم.. هجوم بمسيرة أوكرانية يخلف حريقا بمستودع نفط

قالت السلطات الروسية إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في مدينة سيفاستوبول التي تحتلها في بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.



وقال حاكم المدينة الذي عينته عبر تطبيق تيليغرام في وقت مبكر من السبت، إن الحريق اندلع في خزان يحتوي على بقايا وقود بعد إسقاط طائرات مسيرة.



وأوضح أن الحريق لم يكن له أي تأثير على إمدادات الوقود في سيفاستوبول، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات.

وقال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين في سماء المدينة. ولم يتسن في البداية التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.



يذكر أن روسيا ضمت شبه بشكل غير قانوني في عام 2014، وشنت عملية عسكرية على منذ أكثر من أربع سنوات.