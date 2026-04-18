|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
عربي-دولي

في شبه جزيرة القرم.. هجوم بمسيرة أوكرانية يخلف حريقا بمستودع نفط

Lebanon 24
18-04-2026 | 01:17
في شبه جزيرة القرم.. هجوم بمسيرة أوكرانية يخلف حريقا بمستودع نفط
في شبه جزيرة القرم.. هجوم بمسيرة أوكرانية يخلف حريقا بمستودع نفط photos 0
قالت السلطات الروسية إن حريقا اندلع في مستودع للنفط في مدينة سيفاستوبول التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوزاييف الذي عينته موسكو عبر تطبيق تيليغرام في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن الحريق اندلع في خزان يحتوي على بقايا وقود بعد إسقاط طائرات مسيرة.

وأوضح أن الحريق لم يكن له أي تأثير على إمدادات الوقود في سيفاستوبول، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات.
وقال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين في سماء المدينة. ولم يتسن في البداية التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

يذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014، وشنت عملية عسكرية على أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.
