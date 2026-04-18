كم بلع مستوى ثقة مواطني روسيا بالرئيس بوتين؟ استطلاع يجيب

بلغ مستوى ثقة مواطني بالرئيس الروسي ، 74% وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "الرأي العام" الروسية.



وكشف أن "74% من المشاركين أجابوا ب"نعم" عن سؤال حول ثقتهم بالرئيس ، وبلغ مستوى الرضا عن عمل الرئيس 76%".

فيما يخص عمل الحكومة الروسية أبدى 50% من المشاركين في الاستطلاع رضاهم عن عملها.

تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع أجري في الفترة من 10 إلى 12 نيسان، وشمل أكثر من 1500 مواطن روسي تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.