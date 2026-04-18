|
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الأميركي يؤكد تسليم كافة قواعده في سوريا للحكومة السورية
Lebanon 24
18-04-2026
|
02:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس الجمعة أن الجيش الأميركي أكمل تسليم كافة القواعد الرئيسية في
سوريا
.
وقال متحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية ردا على طلب للتعليق إن القوات الأميركية تواصل دعم جهود مكافحة الإرهاب التي يقودها الشركاء لضمان الأمن في المنطقة، وفق ما نقلت
وكالة الأنباء
الألمانية
.
وكانت الحكومة
السورية
قد أعلنت في وقت سابق الانسحاب الكامل للقوات الأميركية المتمركزة في البلاد.
وقالت
وزارة الخارجية
السورية الخميس الماضي إن المنشآت العسكرية التي كانت تتواجد فيها القوات الأميركية في السابق في سوريا، تم تسليمها بالكامل إلى الحكومة السورية.
وأوضحت الوزارة أن "اكتمال تسليم المواقع الأميركية يشكل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا
الديمقراطية
ضمن البنى الوطنية، وتحمّل الدولة السورية مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية.
وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى تسليم المواقع الأميركية بمهنية عالية، وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأميركية، في خطوة تعكس طبيعة العلاقة البنّاءة التي تطوّرت بين دمشق وواشنطن عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس أحمد
الشرع
بالرئيس
دونالد ترامب
في
البيت الأبيض
في تشرين الثاني 2025".
وكانت هذه الخطوة متوقعة، حيث وردت تقارير في شباط عن خطط لانسحاب أميركي من سوريا.
Advertisement
Advertisement
