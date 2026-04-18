في عاصمة نيوزيلندا.. سيول مفاجئة جراء العواصف الرعدية

قالت السلطات النيوزيلندية إن العاصمة ولنغتون تعرضت لسيول مفاجئة اليوم السبت، بعد أن تسببت العواصف الرعدية في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من للبلاد.



مدينة هات، وهو سلطة حكومية محلية في منطقة ولنغتون التي يبلغ العديد سكانها 520971 نسمة "تتسبب الأحوال الجوية القاسية في حدوث سيول في أنحاء المدينة".



وأضاف المجلس "مراكز الأحياء لدينا مفتوحة في أنحاء المدينة إذا احتاج الناس إلى مأوى. ولدينا فرق ميدانية تراقب الآثار وتدعم الاستجابة عند الحاجة".

وأصدر الوطني تحذيرا من عاصفة رعدية شديدة في ولنغتون، وكذلك في مناطق مجاورة.



وقال "نحث الناس على البقاء في حالة تأهب لهذه الظروف الجوية القاسية، مع احتمال حدوث سيول مفاجئة".



وتأتي الأحوال الجوية القاسية بعد أن اجتاح إعصار الشمالية لنيوزيلندا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عمليات إجلاء.