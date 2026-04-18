|
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
عربي-دولي
إيران تعلن إعادة فتح جزئي لمجالها الجوي واستئناف الرحلات
Lebanon 24
18-04-2026
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منظمة الطيران المدني في
إيران
عن إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد اعتباراً من الساعة السابعة من
صباح اليوم
السبت.
وأكدت المنظمة في بيان لها، فتح المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي
الإيراني
، وذلك للسماح بعبور الرحلات الدولية من أجواء إيران.
وأشار البيان إلى أن العمليات الجوية في مختلف المطارات
الإيرانية
ستستأنف نشاطها تدريجياً، بناءً على الجاهزية الفنية والتشغيلية للأقسام العسكرية والمدنية المعنية بتقديم الخدمات للمسافرين.
وفي سياق متصل يعكس
التزام
طهران
بمناخ التهدئة، أعلن
وزير الخارجية الإيراني
، عباس عراقتشي، إعادة فتح
مضيق هرمز
أمام السفن التجارية، وذلك نتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في
لبنان
.
وأوضح عراقتشي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، تمّ الإعلان عن فتح ممرات السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقّية من وقف إطلاق النار".
مواضيع ذات صلة
العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
Lebanon 24
العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
18/04/2026 14:47:43
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح المجال الجويّ في إيران جزئياً
Lebanon 24
فتح المجال الجويّ في إيران جزئياً
18/04/2026 14:47:43
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية: سنستأنف عملياتنا بمجرد أن تعلن هيئة الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي القطري بشكل آمن
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية: سنستأنف عملياتنا بمجرد أن تعلن هيئة الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي القطري بشكل آمن
18/04/2026 14:47:43
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعلن إغلاقًا مؤقتًا وجزئيًّا لمجالها الجوي
Lebanon 24
سوريا تعلن إغلاقًا مؤقتًا وجزئيًّا لمجالها الجوي
18/04/2026 14:47:43
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
أعلن وزير الخارجية
وزير الخارجية
صباح اليوم
مضيق هرمز
الإيرانية
الإيراني
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
07:31 | 2026-04-18
18/04/2026 07:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
Lebanon 24
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
07:29 | 2026-04-18
18/04/2026 07:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
07:21 | 2026-04-18
18/04/2026 07:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
Lebanon 24
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
07:05 | 2026-04-18
18/04/2026 07:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
08:16 | 2026-04-17
17/04/2026 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
07:54 | 2026-04-17
17/04/2026 07:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
11:00 | 2026-04-17
17/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2026-04-18
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
07:29 | 2026-04-18
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
07:21 | 2026-04-18
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
07:05 | 2026-04-18
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
07:00 | 2026-04-18
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
06:21 | 2026-04-18
لحظات مُرعبة في تشيلي.. شاحنة دهست إمرأتين!
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 14:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
