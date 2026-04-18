إيران تعلن إعادة فتح جزئي لمجالها الجوي واستئناف الرحلات

أعلنت منظمة الطيران المدني في عن إعادة فتح جزء من المجال الجوي للبلاد اعتباراً من الساعة السابعة من السبت.

وأكدت المنظمة في بيان لها، فتح المسارات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي ، وذلك للسماح بعبور الرحلات الدولية من أجواء إيران.



وأشار البيان إلى أن العمليات الجوية في مختلف المطارات ستستأنف نشاطها تدريجياً، بناءً على الجاهزية الفنية والتشغيلية للأقسام العسكرية والمدنية المعنية بتقديم الخدمات للمسافرين.



وفي سياق متصل يعكس بمناخ التهدئة، أعلن ، عباس عراقتشي، إعادة فتح أمام السفن التجارية، وذلك نتيجة لإعلان وقف إطلاق النار في .



وأوضح عراقتشي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه "تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان، تمّ الإعلان عن فتح ممرات السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقّية من وقف إطلاق النار".