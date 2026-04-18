عربي-دولي
قاذفة شبحية أميركية تصل إلى أي مكان بالعالم.. هذا ما يجب ان نعرفه عنها
Lebanon 24
18-04-2026
|
04:11
يحلق في السماء سلاح أميركي لا يُرى بسهولة لكنه قادر على الوصول إلى أي مكان في العالم، حيث تختبر
الولايات المتحدة
قاذفة رايدر بي 21 "B-21 Raider"، وهي من أحدث الطائرات الشبحية في العالم، مصممة لتفادي الرادارات والعمل داخل أجواء محمية بأنظمة دفاع متقدمة.
وتستطيع قاذفة B-21 Raider على تنفيذ ضربات حساسة بدقة عالية لمسافات طويلة جدا دون توقف، ويمكنها حمل أسلحة تقليدية ونووية في الوقت نفسه.
وتستهلك القاذفة الأميركية وقودا أقل من القاذفة B-2 Spirit وهذا يمنحها وقت طيران أطول من الجو ويقلل حاجتها للدعم المستمر.
كما ستشكل جزءاً من عائلة أوسع من الأنظمة المخصصة للضربات بعيدة المدى، بما يشمل قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والهجوم الإلكتروني، والاتصالات المتطورة، فضلاً عن قدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر بعيدة المدى وذخائر الهجوم المباشر.
وأبرمت وزارة
القوات الجوية
الأميركية اتفاقاً موسعاً مع شركة "نورثروب غرومان" لزيادة القدرة الإنتاجية للقاذفة الاستراتيجية الشبحية من الجيل الجديد "بي-21 رايدر" بنسبة 25%، في مسعى واضح لتسريع دخول هذه المنصة القتالية المتطورة إلى الخدمة الفعلية.
ويستند هذا التوسع الإنتاجي إلى تمويل بقيمة 4.5 مليارات دولار كان قد أُقر سابقاً ضمن تشريعات تسوية الميزانية للسنة المالية 2025، والتي تُعرف في الأوساط السياسية الأميركية بشكل غير رسمي باسم "مشروع القانون الكبير الجميل".
وجرى تسليم أول طائرة من هذا الطراز في الموعد المحدد خلال عام 2025، وهي تخضع حالياً لاختبارات طيران مكثفة، مع الإبقاء على الهدف المعلن بنشر الأسطول التشغيلي في قاعدة "إلسوورث" الجوية بولاية ساوث داكوتا بحلول عام 2027.
ورغم أن القدرة الإنتاجية الإضافية تثير تساؤلات حول احتمال زيادة حجم الأسطول، إلا أن مسؤولي القوات الجوية الأميركية يؤكدون أن الهدف الرسمي لا يزال يقتصر على أسطول يضم 100 قاذفة على الأقل.
وتُعد "بي-21" حجر الزاوية في خطة القوات الجوية لتحديث أسطول القاذفات، حيث صُممت لتحل تدريجياً محل الطائرات القديمة "بي-1 لانسر" و"بي-2 سبيريت"، على أن تُكمل أو تحل في نهاية المطاف محل القاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس".
وتؤكد ورقة الحقائق الصادرة عن القوات الجوية
الأمريكية
أن "بي-21 ستشكّل العمود الفقري لقوة القاذفات المستقبلية، وقد صُممت للعمل في بيئة التهديدات المتقدمة في
المستقبل
، وستلعب دوراً حاسماً في ضمان القدرة الجوية الأمريكية المستمرة".
الأكثر رعباً في العالم.. ماذا نعرف عن قاذفة القنابل الأميركية B-52؟
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
لمحبي المكسرات.. هذا ما يجب معرفته عنها
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
سلام لزواره: "أنا مهدد"
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
