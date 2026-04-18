تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قاذفة شبحية أميركية تصل إلى أي مكان بالعالم.. هذا ما يجب ان نعرفه عنها

Lebanon 24
18-04-2026 | 04:11
A-
A+
قاذفة شبحية أميركية تصل إلى أي مكان بالعالم.. هذا ما يجب ان نعرفه عنها
قاذفة شبحية أميركية تصل إلى أي مكان بالعالم.. هذا ما يجب ان نعرفه عنها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحلق في السماء سلاح أميركي لا يُرى بسهولة لكنه قادر على الوصول إلى أي مكان في العالم، حيث تختبر الولايات المتحدة قاذفة رايدر بي 21 "B-21 Raider"، وهي من أحدث الطائرات الشبحية في العالم، مصممة لتفادي الرادارات والعمل داخل أجواء محمية بأنظمة دفاع متقدمة.

وتستطيع قاذفة B-21 Raider على تنفيذ ضربات حساسة بدقة عالية لمسافات طويلة جدا دون توقف، ويمكنها حمل أسلحة تقليدية ونووية في الوقت نفسه.

وتستهلك القاذفة الأميركية وقودا أقل من القاذفة B-2 Spirit وهذا يمنحها وقت طيران أطول من الجو ويقلل حاجتها للدعم المستمر.
كما ستشكل جزءاً من عائلة أوسع من الأنظمة المخصصة للضربات بعيدة المدى، بما يشمل قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والهجوم الإلكتروني، والاتصالات المتطورة، فضلاً عن قدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر بعيدة المدى وذخائر الهجوم المباشر.

وأبرمت وزارة القوات الجوية الأميركية اتفاقاً موسعاً مع شركة "نورثروب غرومان" لزيادة القدرة الإنتاجية للقاذفة الاستراتيجية الشبحية من الجيل الجديد "بي-21 رايدر" بنسبة 25%، في مسعى واضح لتسريع دخول هذه المنصة القتالية المتطورة إلى الخدمة الفعلية.
ويستند هذا التوسع الإنتاجي إلى تمويل بقيمة 4.5 مليارات دولار كان قد أُقر سابقاً ضمن تشريعات تسوية الميزانية للسنة المالية 2025، والتي تُعرف في الأوساط السياسية الأميركية بشكل غير رسمي باسم "مشروع القانون الكبير الجميل".

وجرى تسليم أول طائرة من هذا الطراز في الموعد المحدد خلال عام 2025، وهي تخضع حالياً لاختبارات طيران مكثفة، مع الإبقاء على الهدف المعلن بنشر الأسطول التشغيلي في قاعدة "إلسوورث" الجوية بولاية ساوث داكوتا بحلول عام 2027.

ورغم أن القدرة الإنتاجية الإضافية تثير تساؤلات حول احتمال زيادة حجم الأسطول، إلا أن مسؤولي القوات الجوية الأميركية يؤكدون أن الهدف الرسمي لا يزال يقتصر على أسطول يضم 100 قاذفة على الأقل.
وتُعد "بي-21" حجر الزاوية في خطة القوات الجوية لتحديث أسطول القاذفات، حيث صُممت لتحل تدريجياً محل الطائرات القديمة "بي-1 لانسر" و"بي-2 سبيريت"، على أن تُكمل أو تحل في نهاية المطاف محل القاذفة "بي-52 ستراتوفورتريس".

وتؤكد ورقة الحقائق الصادرة عن القوات الجوية الأمريكية أن "بي-21 ستشكّل العمود الفقري لقوة القاذفات المستقبلية، وقد صُممت للعمل في بيئة التهديدات المتقدمة في المستقبل، وستلعب دوراً حاسماً في ضمان القدرة الجوية الأمريكية المستمرة".
مواضيع ذات صلة
الأكثر رعباً في العالم.. ماذا نعرف عن قاذفة القنابل الأميركية B-52؟
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة عراقية دخلت الحرب.. هذا ما يُعرف عنها
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحبي المكسرات.. هذا ما يجب معرفته عنها
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وجبة السحور.. هذا ما يجب معرفتها عنها
lebanon 24
Lebanon24
18/04/2026 14:47:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

القوات الجوية

الأمريكية

الاستطلاع

المستقبل

أمريكي

روما

حمية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:31 | 2026-04-18
Lebanon24
07:29 | 2026-04-18
Lebanon24
07:21 | 2026-04-18
Lebanon24
07:05 | 2026-04-18
Lebanon24
07:00 | 2026-04-18
Lebanon24
06:21 | 2026-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24