وزير خارجية تركيا: إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها بل تريد مزيدا من الأراضي

قام هاكان فيدان باتهام باستغلال الحرب في ذريعة "لاحتلال مزيد من الأراضي".



وقال فيدان اليوم السبت خلال منتدى في أنطاليا بجنوب : "إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيدا من الأراضي. وتستخدم حكومة بنيامين نتانياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي".



واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي التي تحتلها في والضفة الغربية والقدس الشرقية، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان وسوريا.



وأضاف فيدان "هذا احتلال وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف"، مؤكدا أن "إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها".





