|
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير خارجية تركيا: إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها بل تريد مزيدا من الأراضي
Lebanon 24
18-04-2026
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان باتهام
إسرائيل
باستغلال الحرب في
الشرق الأوسط
ذريعة "لاحتلال مزيد من الأراضي".
وقال فيدان اليوم السبت خلال منتدى
دبلوماسي
في أنطاليا بجنوب
تركيا
: "إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيدا من الأراضي. وتستخدم حكومة بنيامين نتانياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي".
واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي
الفلسطينية
التي تحتلها في
قطاع غزة
والضفة الغربية والقدس الشرقية، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان وسوريا.
وأضاف فيدان "هذا احتلال وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف"، مؤكدا أن "إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها".
مواضيع ذات صلة
كبير مساعدي خامنئي: الأميركيون لا يسعون للاستيلاء على إيران بل يريدون تقسيمها
Lebanon 24
كبير مساعدي خامنئي: الأميركيون لا يسعون للاستيلاء على إيران بل يريدون تقسيمها
18/04/2026 14:48:03
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة غسان سلامة: هناك من يريد مزيداً من الربط بين لبنان والمسار الاقليمي (الجديد)
Lebanon 24
وزير الثقافة غسان سلامة: هناك من يريد مزيداً من الربط بين لبنان والمسار الاقليمي (الجديد)
18/04/2026 14:48:03
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قلت أنني لا أريد 90% ولا 95% بل أريد كل شيء من إيران
Lebanon 24
ترامب: قلت أنني لا أريد 90% ولا 95% بل أريد كل شيء من إيران
18/04/2026 14:48:03
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إطلاق 5000 صاروخ وقذيفة ومسيرة على إسرائيل من الأراضي اللبنانية منذ 2 آذار
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إطلاق 5000 صاروخ وقذيفة ومسيرة على إسرائيل من الأراضي اللبنانية منذ 2 آذار
18/04/2026 14:48:03
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
07:31 | 2026-04-18
18/04/2026 07:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
Lebanon 24
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
07:29 | 2026-04-18
18/04/2026 07:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
07:21 | 2026-04-18
18/04/2026 07:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
Lebanon 24
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
07:05 | 2026-04-18
18/04/2026 07:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
Lebanon 24
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
18/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
Lebanon 24
أول تصريح لوفيق صفا بعد "الهدنة".. ماذا كشف اليوم؟
12:46 | 2026-04-17
17/04/2026 12:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
للمسافرين عبر طيران الشرق الأوسط... إليكم هذا البيان
08:16 | 2026-04-17
17/04/2026 08:16:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
Lebanon 24
سلام لزواره: "أنا مهدد"
07:54 | 2026-04-17
17/04/2026 07:54:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان بعد "وقف النار"؟ صحيفة أميركية تكشف
11:00 | 2026-04-17
17/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
Lebanon 24
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
17/04/2026 10:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:31 | 2026-04-18
عن العمليات في الجنوب والبقاع وبيروت... إليكم ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيليّ
07:29 | 2026-04-18
إعتراض سفينتين في مضيق هرمز
07:21 | 2026-04-18
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
07:05 | 2026-04-18
عن "عقدة" لبنان... هذا ما قاله وزير خارجية باكستان
07:00 | 2026-04-18
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
06:21 | 2026-04-18
لحظات مُرعبة في تشيلي.. شاحنة دهست إمرأتين!
فيديو
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
18/04/2026 14:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
