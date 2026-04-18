بعد نشر مضمون الاتفاق مع ترامب.. انتقادات داخل إيران للصمت الرسمي

بعد ساعات من إعلان طهران
فتح مضيق هرمز، ارتفعت أصوات المنتقدين من مختلف التيارات والشخصيات السياسية داخل إيران
حيث نددوا بغياب الشفافية حول فحوى الاتصالات والتوافقات الأولية بين المفاوضين الإيرانيين وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وفي أول ردة فعل، قال عمدة طهران علي رضا زاكاني، وهو من أقطاب "التيار
الأصولي المتشدد"، إنه "كان من المفترض أن تكون طاولة المفاوضات امتداداً وتكاملاً لتحولات الميدان العسكري. وإذا كانت المفاوضات تجري تحت إشراف المرشد، ينبغي اتخاذ جميع القرارات الرئيسية وفقاً لاستراتيجياته وبموافقته".
وأضاف زاكاني في منشور له عبر منصة "اكس": "بعد تغريدة السيد (وزير الخارجية الإيرانية
عباس) عراقجي، شهدنا لهجة ترامب
العدوانية وفظاظته. إذا كانت تصريحات ترامب كاذبة، فلنرد عليها بصوت عالٍ، وبحزم، وبسرعة. ولا قدر الله، إذا كانت صحيحة، فلا ينبغي أن نمنح العدو على طاولة المفاوضات ما لم يحققه على أرض الواقع".
وتابع: "في مواجهة احتجاجات ترامب وتهديداته، فلنعتمد على شجاعة الشعب على الأرض. إذا كان ادعاء الولايات المتحدة
بشأن الحصار البحري لإيران صحيحاً، فقد تم انتهاك وقف إطلاق النار، ونحن في خضم حرب، وعلينا الرد بالشكل المناسب".
بالتزامن مع ذلك، نشرت وكالتا "فارس" و"تسنيم"، المقربتان من الحرس الثوري، تقارير عديدة تنتقد ضمنياً إعلان طهران، على لسان عراقجي، فتح مضيق هرمز.