تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد 49 يوماً من إغتياله... لماذا لم يُدفن خامنئي حتّى الآن؟

Lebanon 24
18-04-2026 | 06:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مسؤولاً في العتبة الرضوية في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، اليوم السبت، قال إن مكان دفن جثمان المرشد علي خامنئي داخل حرم الإمام الرضا لم يُحسم حتى الآن، مشيراً إلى أن "مراسم تشييعه ودفنه لم تحدد بعد"، رغم مرور 49 يوماً على مقتله.

وأوضح أمين لجنة المناسبات الخاصة في العتبة الرضوية، عبد الحميد طالبي، أن خبر تشييع جثمان خامنئي في مدينة مشهد وحرم الإمام الرضا "صحيح"، مؤكداً أن مراسم التشييع ستُقام في الحرم.

وأضاف طالبي أنه رغم ذلك، لم يتم حتى الآن تحديد الموقع الدقيق لدفن الجثمان داخل الحرم الشريف.
 
وكانت خطة أولية تقضي بإقامة مراسم وداع لثلاثة أيام في مصلى الإمام الخميني بطهران ابتداءً من 4 آذار، تليها موكب تشييع إلى مشهد للدفن قرب ضريح الإمام الرضا، لكن السلطات أجّلتها مراراً، بحجة "الاستعداد للحضور غير المسبوق" و"الحاجة إلى ترتيبات أمنية ولوجستية".
 
وحتى الذكرى الأربعين، التي صادفت في 9 نيسان الجاري، شهدت مواكب تأبينية فقط، دون دفن رسمي أو موكب جنائزي كامل.

ويعكس التأجيل المتكرر أزمة داخلية عميقة داخل إيران، حتى بعد وقف إطلاق النار، في ظل مخاوف أمنية من ضربات أميركية-إسرائيلية جديدة على التجمعات الكبرى، وتهديدات إسرائيلية مباشرة باستهداف المرشد الجديد مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى جدل حول صحته، فهو لم يظهر علناً إلا نادراً.

كما تخشى السلطات، وفق تقرير سابق لصحيفة "التايمز" البريطانية، تكرار فوضى جنازة "مؤسس الثورة" روح الله الخميني في 6 حزيران 1989، عندما حضر ملايين المشيعين، وسقط النعش مرات عدة وسط الزحام الهائل، وتعرّض الجثمان للتمزيق حين حاول الحاضرون التقاط قطع من الكفن كتذكار مقدس. 

واندلعت الاشتباكات، أُطلقت طلقات تحذيرية، وسقط قتلى وآلاف الجرحى في تدافع. اضطر الحرس الثوري إلى رفع الجثمان بمروحية لإنقاذه، وكانت الفوضى تعبيراً عن الحزن الشديد، لكنها كشفت أيضاً عن هشاشة السيطرة على الجماهير.
 
مواضيع ذات صلة
تشييع خامنئي ينطلق اليوم.. وهذا مكان دفنه
الحرس الثوري

البريطانية

علي خامنئي

البريطاني

شمال شرق

إسرائيل

الثورة

طهران

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24