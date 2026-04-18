مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟

18-04-2026 | 07:21
مقبرة رومانية نادرة في دولة عربية.. ماذا كُشف عنها؟
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، السبت، كشف بعثة الآثار الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدني القديم، عن مقبرة تعود للعصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، وذلك خلال أعمال بالموقع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن عدد من المومياوات التي تعود للعصر الروماني، بعضها ملفوف بلفائف مزخرفة بزخارف هندسية، إلى جانب توابيت خشبية، وثلاثة ألسنة ذهبية و آخر من النحاس، فضلا عن وجود دلائل على استخدام رقائق الذهب على بعض المومياوات.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن هذا الكشف يضاف إلى سلسلة الاكتشافات الأثرية المهمة التي تشهدها محافظة المنيا مؤخرا، ويعكس ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور.

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي، أن هذا الكشف يقدم رؤى جديدة حول الممارسات الجنائزية في مدينة البهنسا خلال العصرين اليوناني والروماني، لافتا إلى نجاح البعثة كذلك في الكشف عن بردية نادرة داخل إحدى المومياوات، تتضمن نصا من الكتاب الثاني من الإلياذة للشاعر هوميروس، والذي يضم وصفا للمشاركين في الحملة اليونانية ضد طروادة، والمعروف باسم "فهرس السفن"، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف يضيف بعداً أدبياً وتاريخياً مهماً للموقع.


وأضاف محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الحفائر شرق المقبرة البطلمية رقم (67)، المكتشفة خلال موسم 2024، أسفرت عن فتح خندق يحتوي على 3 غرف مبنية من الحجر الجيري، لم يتبق منها سوى أجزاء محدودة.

وأوضح أنه في الغرفة الأولى، تم العثور على لوح حجري وجرة كبيرة تحتوي على بقايا بشرية محروقة تعود لشخص بالغ، إلى جانب عظام طفل رضيع ورأس حيوان من فصيلة السنوريات، وجميعها كانت ملفوفة بقطع من النسيج.

أما الغرفة الثانية، فقد احتوت على جرة مماثلة تضم بقايا شخصين محروقين، بالإضافة إلى عظام حيوان من الفصيلة نفسها.

كذلك، تم العثور جنوب الموقع على تماثيل صغيرة من التيراكوتا والبرونز، من بينها تماثيل تمثل المعبود حاربوقراط على هيئة فارس، وتمثال صغير لكيوبيد.
