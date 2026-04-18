إعتراض سفينتين في مضيق هرمز

أفادت صحيفة " "، نقلا عن مالكي سفن ووسطاء شحن، بأن نحو 20 سفينة تجارية كانت تصطف لعبور مضيق هرمز بدأت تتحرك باتجاه سلطنة عمان، فيما أفيد عن اعتراض سفينتين.



وذكرت تقارير أن هذه السفن كانت تنتظر الدخول إلى عبر منطقة قريبة من لارك ، وقد وافقت على دفع رسوم لطهران في إطار ما يصفه بعض العاملين في القطاع بـ"نقطة جباية" بحرية تفرضها في المضيق.

وذكر موقع إخباريّ، أن إحدى السفينتين هي ناقلة نفط عملاقة ترفع الهندي وتحمل نحو مليوني برميل من ، ما يبرز حجم المخاطر التي تواجه شحنات الطاقة في المنطقة. (روسيا اليوم)